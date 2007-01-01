Характеристики товара
Описание
Стол Ларисса - идеальный выбор для тех, кто ценит комфорт, стиль и долговечность. Этот стол, выполненный в стиле лофт, сочетает в себе столешницу из ЛДСП и металлокаркас, что гарантирует его прочность, долговечность и неповторимый индустриальный шарм.
Стол прекрасно адаптируется для ресторанов и кафе, выдерживая постоянную эксплуатацию, офисных пространств и коворкингов, создавая стильную рабочую атмосферу.
Стол выполнен в стиле лофт, что делает его идеальным для современных минималистичных пространств. Сочетание грубой фактуры дерева и гладкого металла создает уникальный визуальный контраст.
Практические преимущества:
• Устойчивость к влаге и температурным перепадам
• Простота в уходе и обслуживании
• Возможность быстрой сборки/разборки
• Универсальность размещения
Выбирая Стол Ларисса, вы получаете не только стильный элемент интерьера, но и надежную мебель для ежедневного использования.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1500 мм
- Глубина700 мм
- Высота750 мм
- Толщина столешницы16, 25, 32 мм
- Профиль каркаса60*30 мм
- Вес41,9 кг
- Вид кромкиПВХ
- Материал столешницыЛДСП 32 мм
- Материал каркасасталь
- Цветбежевый, черный
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет