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Настоящее фото товара Стол Ларисса, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Ларисса
5 оценок
27 990
Товар в корзине. Перейти
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Хит

Стол Ларисса

Артикул: CH-051-029
5 оценокХит продаж
Основные характеристики
  • Ширина1500 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота750 мм
  • Толщина столешницы16, 25, 32 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стол Ларисса - идеальный выбор для тех, кто ценит комфорт, стиль и долговечность. Этот стол, выполненный в стиле лофт, сочетает в себе столешницу из ЛДСП и металлокаркас, что гарантирует его прочность, долговечность и неповторимый индустриальный шарм.

Стол прекрасно адаптируется для ресторанов и кафе, выдерживая постоянную эксплуатацию, офисных пространств и коворкингов, создавая стильную рабочую атмосферу.

Стол выполнен в стиле лофт, что делает его идеальным для современных минималистичных пространств. Сочетание грубой фактуры дерева и гладкого металла создает уникальный визуальный контраст.

Практические преимущества:

• Устойчивость к влаге и температурным перепадам

• Простота в уходе и обслуживании

• Возможность быстрой сборки/разборки

• Универсальность размещения

Выбирая Стол Ларисса, вы получаете не только стильный элемент интерьера, но и надежную мебель для ежедневного использования.


Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1500 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота750 мм
  • Толщина столешницы16, 25, 32 мм
  • Профиль каркаса60*30 мм
  • Вес41,9 кг
  • Вид кромкиПВХ
  • Материал столешницыЛДСП 32 мм
  • Материал каркасасталь
  • Цветбежевый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Варианты каркасаВарианты столешницыСкачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

Отзывы

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Варианты каркаса - Покрытие

Стол Ларисса - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Стол Ларисса - каркас в цвете ШампаньШампань
Стол Ларисса - каркас в цвете БронзаБронза
Стол Ларисса - каркас в цвете ТитанТитан
Стол Ларисса - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Стол Ларисса - каркас в цвете БелыйБелый
Стол Ларисса - каркас в цвете СереброСеребро
Стол Ларисса - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Стол Ларисса - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Стол Ларисса - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Стол Ларисса - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Стол Ларисса - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Стол Ларисса - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Стол Ларисса - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S

Варианты столешницы - HPL

Стол Ларисса - столешница в цвете Белый Белый
Стол Ларисса - столешница в цвете Статуарио ВенатоСтатуарио Венато
Стол Ларисса - столешница в цвете Ароза светлаяАроза светлая
Стол Ларисса - столешница в цвете КунгурКунгур
Стол Ларисса - столешница в цвете Ясень Прибрежный натуральныйЯсень Прибрежный натуральный
Стол Ларисса - столешница в цвете Блэквуд сатиновыйБлэквуд сатиновый
Стол Ларисса - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан
Стол Ларисса - столешница в цвете Морское дерево карбонМорское дерево карбон

Варианты столешницы - ЛДСП

Стол Ларисса - столешница в цвете БелыйБелый
Стол Ларисса - столешница в цвете СерыйСерый
Стол Ларисса - столешница в цвете БукБук
Стол Ларисса - столешница в цвете ОрехОрех
Стол Ларисса - столешница в цвете ВенгеВенге
Стол Ларисса - столешница в цвете Дуб сонома светлыйДуб сонома светлый
Стол Ларисса - столешница в цвете Ясень шимо темныйЯсень шимо темный
Стол Ларисса - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан

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