Стол ВОЯЖ, 1200x800

14 оценок

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Стол ВОЯЖ, 1200x800

4.7
34 390 ₽
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Журнальный стол ВОЯЖ, ротанг
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Журнальный стол ВОЯЖ, 1100x650

Характеристики товара

Описание

Обеденный стол из искусственного ротанга «Вояж», 120x80 подойдёт для столовой зоны городских квартир или обеденной зоны на открытой веранде. Он прекрасно сочетается с креслами и диванами из той же коллекции. В небольшую нишу под столом можно убрать мелкие предметы. Не требует особого ухода, не боится больших нагрузок и воды, не выгорает на солнце. Подходит для кухонных уголков.

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Основные характеристики

  • Ширина1200 мм
  • Высота740 мм
  • Глубина800 мм
  • Вес26 кг

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