Обеденный стол из искусственного ротанга «Вояж», 120x80 подойдёт для столовой зоны городских квартир или обеденной зоны на открытой веранде. Он прекрасно сочетается с креслами и диванами из той же коллекции. В небольшую нишу под столом можно убрать мелкие предметы. Не требует особого ухода, не боится больших нагрузок и воды, не выгорает на солнце. Подходит для кухонных уголков.
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