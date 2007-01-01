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Настоящее фото товара Стул Либра Софт барный, белый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Либра Софт барный, белый
26 оценок
6 19057
14 290 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Либра Софт барный, белый - фото 1Стул Либра Софт барный, белый - фото 2Стул Либра Софт барный, белый - фото 3Стул Либра Софт барный, белый - фото 4Стул Либра Софт барный, белый - фото 5
Распродажа

Стул Либра Софт барный, белый

Артикул: CH-014-209
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина400 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота850 мм
  • Высота до сиденья750 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул ЛИБРА СОФТ БЕЛЫЙ, съёмная подушка в стиле лофт, опорная планка

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина400 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота850 мм
  • Высота до сиденья750 мм
  • Вес6 кг
  • Максимальная нагрузка80 кг
  • Материал каркасадерево
  • Цветбелый
  • По конструкцииСтулья с мягким сиденьем, Стулья без подлокотников

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки750 мм
  • Высота упаковки485 мм
  • Глубина упаковки250 мм
  • Вес упаковки12 кг
  • Объём упаковки0.09 м3
  • Габариты упаковки для логистики750
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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