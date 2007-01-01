Характеристики товара
Описание
Стул ЛИБРА СОФТ БЕЛЫЙ, съёмная подушка в стиле лофт, опорная планка
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина400 мм
- Глубина500 мм
- Высота850 мм
- Высота до сиденья750 мм
- Вес6 кг
- Максимальная нагрузка80 кг
- Материал каркасадерево
- Цветбелый
- По конструкцииСтулья с мягким сиденьем, Стулья без подлокотников
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки750 мм
- Высота упаковки485 мм
- Глубина упаковки250 мм
- Вес упаковки12 кг
- Объём упаковки0.09 м3
- Габариты упаковки для логистики750
- Изделия стопируютсяНет