Характеристики товара
Описание
На создание дизайнера вдохновило изучение полотен датских мастеров, где изображались европейские торговцы, сидящие в китайских креслах эпохи Мин. Массив вяза.Своим названием стул обязан форме спинки. Деревянная опорная планка раздваивается на две части, подобно вилочковой птичьей косточке – той самой, которую принято разламывать пополам и загадывать желание. Ручное плетение – завершающий этап производства. Умелые руки мастера аккуратно переплетают каждое сиденье прочным бумажным шнуром, которого на каждый стул требуется около 120 метров.Упаковка:
- 2 стула в 1 упаковке
- Габариты - 57x80x50
- Вес - 4,8 кг
Основные характеристики
- Высота795 мм
- Ширина570 мм
- Глубина505 мм
- Вес4.8 кг
- Материалдерево