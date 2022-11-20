Характеристики товара
Описание
Удобство и стиль, уверенность и надёжность, мягкость и сила — всё это отображено в дизайне мягких стульев серии Victory. Созданные для настоящих победителей, стулья этой серии вселяют ощущение уверенности и непоколебимости в каждого, кто сядет на них, а V-образная строчка на мягкой спинке стула только укрепит это чувство.
Комфортная высота, мягкое сидение и удобные боковины сиденья и спинки, обитых рогожкой, способны влюбить в себя даже самого взыскательного покупателя. Надежный и прочный, стул рассчитан на нагрузку до 150 кг, что позволит использовать его как в домашнем, так и в деловом интерьере. Хотите узнать, как чувствуется победа? Купите стулья серии Victory, и ответ не заставит себя долго ждать.
Основные характеристики
- Высота830 мм
- Высота до сиденья500 мм
- Ширина480 мм
- Глубина590 мм
- Вес5 кг
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьярогожка
- Максимальная нагрузка150 кг
- Цветсиний, черный