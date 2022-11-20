Фотография Стул WISHBONE от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Стул WISHBONE

5
Оптовая цена
11 290 ₽
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Стул WISHBONE
Стул WISHBONE
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Стул WISHBONE

5
11290 ₽
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Характеристики товара

Описание

На создание дизайнера вдохновило изучение полотен датских мастеров, где изображались европейские торговцы, сидящие в китайских креслах эпохи Мин. Массив вяза.Своим названием стул обязан форме спинки. Деревянная опорная планка раздваивается на две части, подобно вилочковой птичьей косточке – той самой, которую принято разламывать пополам и загадывать желание. Ручное плетение – завершающий этап производства. Умелые руки мастера аккуратно переплетают каждое сиденье прочным бумажным шнуром, которого на каждый стул требуется около 120 метров.

Упаковка:

  • 2 стула в 1 упаковке
  • Габариты - 57x80x50
  • Вес - 4,8 кг
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Основные характеристики

  • Высота795 мм
  • Ширина570 мм
  • Глубина505 мм
  • Материалдерево
  • Цветбежевый, коричневый

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