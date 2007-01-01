Характеристики товара
Описание
Объем: 0,07 м3
Каркас: сталь 1,2 мм
Профиль каркаса: 20 мм
Обивка: кожзам
Производство - Россия
Стопируется по 9 штук
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина410 мм
- Глубина560 мм
- Высота940 мм
- Высота посадочного места 465 мм
- Вес6 кг
- Толщина стенки каркаса1.2 мм
- Максимальная нагрузка140 кг
- НаполнительEL
- Материал каркасасталь
- Цветчерный
- Обивкаэкокожа
- Цвет каркасасеребряный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяДа