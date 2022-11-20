Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина480 мм
- Глубина510 мм
- Высота830 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Материал каркасасталь
- Материал сиденьякожзам
- Цветбежевый
- Страна изготовленияРоссия
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