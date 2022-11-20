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Стул Tois, бежевый

Артикул: CH-050-151
8 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина480 мм
  • Глубина510 мм
  • Высота830 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Материал каркасасталь
  • Материал сиденьякожзам
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияРоссия

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