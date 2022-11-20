Товар в корзине. Перейти
Стул Челси черный / синий - фото 1Стул Челси черный / синий - фото 2Стул Челси черный / синий - фото 3Стул Челси черный / синий - фото 4Стул Челси черный / синий - фото 5Стул Челси черный / синий - фото 6

Стул Челси черный / синий

Артикул: CH-035-334
50 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Челси черный / темно-серый
Стул Челси черный / темно-серый
Следующий Стул Челси черный / зеленый
Стул Челси черный / темно-серый

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота800 мм
  • Ширина сиденья440 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Вес5.45 кг
  • Объем0.11 л
  • Материал ножекОкрашенный металл
  • Количество мест1
  • Цветсиний
  • Страна изготовленияРоссия

Похожие товары

Распродажа
Стул Диана велюр оранжевыйНастоящее фото товара Стул Диана велюр оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
8 72031
12 490 ₽
46

Стул Диана велюр оранжевый

В наличии 66 шт.
Стул обеденный Batista, мятныйНастоящее фото товара Стул обеденный Batista, мятный, произведённого компанией ChiedoCover
9 890
Оптовая цена
83

Стул обеденный Batista, мятный

В наличии 76 шт.
Стул обеденный Batista, зеленыйНастоящее фото товара Стул обеденный Batista, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
9 890
Оптовая цена
60

Стул обеденный Batista, зеленый

В наличии 35 шт.
Стул обеденный Batista, серыйНастоящее фото товара Стул обеденный Batista, серый, произведённого компанией ChiedoCover
9 890
Оптовая цена
90

Стул обеденный Batista, серый

В наличии 39 шт.
Стул Рансол серый / черный глянецНастоящее фото товара Стул Рансол серый / черный глянец, произведённого компанией ChiedoCover
8 390
97

Стул Рансол серый / черный глянец

В наличии 24 шт.
Стул полубарный Dave латтеНастоящее фото товара Стул полубарный Dave латте, произведённого компанией ChiedoCover
от11 790
Оптовая цена
59

Стул полубарный Dave латте

Стул полубарный Leo кофейныйНастоящее фото товара Стул полубарный Leo кофейный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 490
Оптовая цена
56

Стул полубарный Leo кофейный

В наличии 4 шт.
Стул Paola зеленый с жаккардомНастоящее фото товара Стул Paola зеленый с жаккардом, произведённого компанией ChiedoCover
от13 790
Оптовая цена
66

Стул Paola зеленый с жаккардом

В наличии 8 шт.
Стул Bruno ярко-зеленый с жаккардомНастоящее фото товара Стул Bruno ярко-зеленый с жаккардом, произведённого компанией ChiedoCover
от11 990
Оптовая цена
97

Стул Bruno ярко-зеленый с жаккардом

В наличии 7 шт.
Стул Bruno винныйНастоящее фото товара Стул Bruno винный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 890
Оптовая цена
98

Стул Bruno винный

В наличии 9 шт.

С этим товаром покупают

Стол обеденный КунгурНастоящее фото товара Стол обеденный Кунгур, произведённого компанией ChiedoCover
от27 790
Оптовая цена
39

Стол обеденный Кунгур

Подстолье Обвязка №40, разборноеНастоящее фото товара Подстолье Обвязка №40, разборное, произведённого компанией ChiedoCover
2 690
Оптовая цена
75

Подстолье Обвязка №40, разборное

Настоящее фото товара Тележка с каркасом из нержавейки из МДФ удлиненная светлая, произведённого компанией ChiedoCover
от24 490
Оптовая цена
31

Тележка с каркасом из нержавейки из МДФ удлиненная светлая

Светящийся куб Piazza 600 ммНастоящее фото товара Светящийся куб Piazza 600 мм, произведённого компанией ChiedoCover
от14 790
Оптовая цена
37

Светящийся куб Piazza 600 мм

Распродажа
Стул Ститч Хани велюр коричневый ножки деревоНастоящее фото товара Стул Ститч Хани велюр коричневый ножки дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от7 71042
13 290 ₽Оптовая цена
51

Стул Ститч Хани велюр коричневый ножки дерево

В наличии 54 шт.
Стол раскладной Roberto, дуб/ кремовыйНастоящее фото товара Стол раскладной Roberto, дуб/ кремовый, произведённого компанией ChiedoCover
от20 690
Оптовая цена
33

Стол раскладной Roberto, дуб/ кремовый

Другие товары из раздела по расположению

Кресло CH-330M без подлокотников, искусственная кожа синийНастоящее фото товара Кресло CH-330M без подлокотников, искусственная кожа синий, произведённого компанией ChiedoCover
от6 190
Оптовая цена
41

Кресло CH-330M без подлокотников, искусственная кожа синий

В наличии 6 шт.
Настоящее фото товара Кресло игровое VIKING-11, синее, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
30

Кресло игровое VIKING-11, синее

Распродажа
Кресло офисное TopChairs Clerk черноеНастоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Clerk черное, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99017
11 990 ₽Оптовая цена
45

Кресло офисное TopChairs Clerk черное

В наличии 57 шт.
Стул Хит 25мм с полкой для бумаг, коричневый, жаккард коричневыйНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с полкой для бумаг, коричневый, жаккард коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 590
139

Стул Хит 25мм с полкой для бумаг, коричневый, жаккард коричневый