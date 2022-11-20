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Стул Wendy

Артикул: CH-050-195
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Материал обивки - букле, материал ножкек - металл, цвет черный.

Размер упаковки: 54х65х50 см.

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Основные характеристики

  • Ширина520 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота760 мм
  • Ширина сиденья450 мм
  • Глубина сиденья430 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Высота спинки320 мм
  • Вес5.3 кг
  • Материалметалл
  • Материал сиденьябукле
  • Цветбелый, черный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки540 мм
  • Высота упаковки650 мм
  • Глубина упаковки500 мм
  • Объём упаковки0.18 м3

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