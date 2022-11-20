Характеристики товара
Описание
Материал обивки - букле, материал ножкек - металл, цвет черный.
Размер упаковки: 54х65х50 см.
Основные характеристики
- Ширина520 мм
- Глубина600 мм
- Высота760 мм
- Ширина сиденья450 мм
- Глубина сиденья430 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Высота спинки320 мм
- Вес5.3 кг
- Материалметалл
- Материал сиденьябукле
- Цветбелый, черный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки540 мм
- Высота упаковки650 мм
- Глубина упаковки500 мм
- Объём упаковки0.18 м3