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Стул Louis, белый

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Стул Rain, белый

Характеристики товара

Описание

Кол-во в стандартной упаковке, шт.: 4
Вес стандартной упаковки, кг.: 17.2
Объем стандартной упаковки, куб м.: 0.269

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Основные характеристики

  • Высота810 мм
  • Ширина410 мм
  • Глубина540 мм
  • Материал каркасапластик
  • Цветбелый

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