Характеристики товара
Описание
Тип цоколя: Е 27
Тип лампочки: Накаливания
Количество ламп: 1
Мощность ламп (W): 40
Напряжение (V): 220
Основные характеристики
- Высота460 мм
- Диаметр400 мм
- Материалметалл, дерево
Тип цоколя: Е 27
Тип лампочки: Накаливания
Количество ламп: 1
Мощность ламп (W): 40
Напряжение (V): 220
Светильник Ideal Lux Cantina
Светильник Ideal Lux Deda
Подвесной светильник Вегас алюминий
Подвесной светильник Буги
Подвесной светильник светодиодный Паркер
Подвесной светильник CL
Подвесной светильник Светодиодный Вегас
Подвесной светильник Эдисон Black
Подвесной светильник Светодиодный Вегас Черный
Подвесной светильник Светодиодный Вегас Кофейный
Комплект Лофт Анатай
Светильник лофт Вертолет
Светильник лофт Трапеция Виджинти
Стол обеденный Boone
Настенный светильник Люмия
Настенный светильник Люче
Настенные перфорации Силуэт
Настенный профиль Диез