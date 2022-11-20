Характеристики товара
Описание
Современный подвесной светильник в стиле лофт. Оригинальный и лаконичный дизайн в металлическом каркасе со стеклянным плафоном. Сетчатый отражатель внутри равномерно рассеивает свет и придаёт стиль всей композиции. В качестве источника света можно использовать лампы накаливая или LED с цоколем Е14. Вся конструкция надежно крепится на планку. Данная модель станет отличным дополнением для кухни, холла или гостиной.
- Площадь освещения 3 м2
- Степень защиты IP 20
- Количество ламп 1
- Тип цоколя E14
- Мощность лампы 40 Вт.
- Общая мощность светильника 40 Вт.
Упаковка
1 короб/ 1 шт
Габариты: 17,5*17,5*22
Вес брутто: 0,800
Объем: 0,007
Основные характеристики
- Высота1200 мм
- Ширина130 мм
- Длина130 мм
- Диаметр130 мм
- Материалметалл, стекло
- Цветзолотой