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Светильник подвесной V10840-6P Molecule - фото 1Светильник подвесной V10840-6P Molecule - фото 2Светильник подвесной V10840-6P Molecule - фото 3Светильник подвесной V10840-6P Molecule - фото 4Светильник подвесной V10840-6P Molecule - фото 5

Светильник подвесной V10840-6P Molecule

Артикул: CH-066-741
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Современный подвесной светильник серии Molecule. Оригинальный и лаконичный дизайн в металлическом каркасе, украшенный белыми матовыми сферическими плафонами. В качестве источника света можно использовать лампы накаливания или LED с цоколем G9. Вся конструкция надежно крепится на планку. Данная модель станет отличным дополнением для кухни, холла или гостиной.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина790 мм
  • Глубина390 мм
  • Высота590 мм
  • Мощность30 Вт
  • ЦокольG9
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.05 м3
  • Вес упаковки3.20 кг

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