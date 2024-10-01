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Светильник подвесной V10478-1P Turin

Артикул: CH-066-724
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Подвесной светильник в скандинавском стиле. Плафон выполнен в сочетании металла и натурального дерева. Сдержанный дизайн делает серию Turin подходящей под множество интерьеров в современном стиле. Светильник прекрасно дополнит интерьер спальни, гостиной, кухни, ресторана или кафе.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина150 мм
  • Глубина150 мм
  • Высота1120 мм
  • Материалметалл, алюминий, дерево
  • Мощность60 Вт
  • ЦокольЕ27
  • Цветчерный, светлое дерево

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки210 мм
  • Высота упаковки180 мм
  • Глубина упаковки210 мм
  • Вес упаковки1.50 кг

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