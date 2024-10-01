Характеристики товара
Описание
Подвесной светильник в скандинавском стиле. Плафон выполнен в сочетании металла и натурального дерева. Сдержанный дизайн делает серию Turin подходящей под множество интерьеров в современном стиле. Светильник прекрасно дополнит интерьер спальни, гостиной, кухни, ресторана или кафе.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина150 мм
- Глубина150 мм
- Высота1120 мм
- Материалметалл, алюминий, дерево
- Мощность60 Вт
- ЦокольЕ27
- Цветчерный, светлое дерево
Параметры упаковки
- Ширина упаковки210 мм
- Высота упаковки180 мм
- Глубина упаковки210 мм
- Вес упаковки1.50 кг