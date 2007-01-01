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Настоящее фото товара Светодиодный подвесной светильник V5010-PL Richard, произведённого компанией ChiedoCover
Светодиодный подвесной светильник V5010-PL Richard
47 оценок
8 59053
17 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Светодиодный подвесной светильник V5010-PL Richard - фото 1Светодиодный подвесной светильник V5010-PL Richard - фото 2
Распродажа

Светодиодный подвесной светильник V5010-PL Richard

Артикул: CH-027-440
47 оценок
Основные характеристики
  • Ширина210 мм
  • Высота1500 мм
  • Материалметалл, стекло
  • Цветбелый, бронза
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Светильник Moderli V5010-PL Richard подвесной светодиодный

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина210 мм
  • Высота1500 мм
  • Материалметалл, стекло
  • Цветбелый, бронза

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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