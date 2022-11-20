Характеристики товара
Описание
Стильный светодиодный подвесной светильник с оригинальным дизайном. Плафон из матового свекла выполнен в форме кольца, который создает мягкое и равномерное освещение. Металлический каркас золотого цвета соединяется с плафоном, обязуя декоративный элемент в виде золотого шара. Общая высота светильника 150 см, отличное решение для высоких потолков. Данная модель с площадью освещения 6 м² станет прекрасным оригинальным дополнением любого интерьера в современном стиле. При монтаже светильник можно отрегулировать по высоте.
- Площадь освещения 6 м2
- Степень защиты IP 20
- Количество ламп 1
- Мощность лампы 22 Вт.
- Общая мощность светильника 22 Вт.
Основные характеристики
- Высота1500 мм
- Ширина210 мм
- Материалметалл, стекло
- Цветбелый, бронза