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Светильник подвесной V10695-PL Cosmi

Артикул: CH-066-737
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Современный подвесной светильник серии Cosmi. Модель выделяется своим утонченным дизайном и дополняет интерьер своей лёгкостью. Он состоит из витиеватой металлической трубки и круглого отражающего элемента, расположенного за лампой мощностью 5 Вт, что позволяет освещать 10 м². Свет направленный от отражателя создает приглушенное и рассеянное освещение, которое поможет дополнить комфортную атмосферу в комнате. Компактные размеры позволяют экономить пространство, отличный вариант для спальни, зала или коридора.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина350 мм
  • Глубина350 мм
  • Высота1200 мм
  • Материалметалл, пластик, ткань
  • Мощность5 Вт
  • ЦокольG9
  • Цветсерый, черный

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки410 мм
  • Высота упаковки190 мм
  • Глубина упаковки410 мм
  • Объём упаковки0.03 м3
  • Вес упаковки1.50 кг

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