Характеристики товара
Описание
Современный подвесной светильник серии Cosmi. Модель выделяется своим утонченным дизайном и дополняет интерьер своей лёгкостью. Он состоит из витиеватой металлической трубки и круглого отражающего элемента, расположенного за лампой мощностью 5 Вт, что позволяет освещать 10 м². Свет направленный от отражателя создает приглушенное и рассеянное освещение, которое поможет дополнить комфортную атмосферу в комнате. Компактные размеры позволяют экономить пространство, отличный вариант для спальни, зала или коридора.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина350 мм
- Глубина350 мм
- Высота1200 мм
- Материалметалл, пластик, ткань
- Мощность5 Вт
- ЦокольG9
- Цветсерый, черный
Параметры упаковки
- Ширина упаковки410 мм
- Высота упаковки190 мм
- Глубина упаковки410 мм
- Объём упаковки0.03 м3
- Вес упаковки1.50 кг