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Тележка для уборки из нержавейки Post - фото 1

Тележка для уборки из нержавейки Post

Артикул: CH-067-022
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Тележка для уборки с мешком для сбора грязного белья на 75л., корзинки для моющих средств, ведра для воды. Без швабры. Тележка изготовлена из зеркальной нержавеющей стали. Мешок 75л. из синтетической ткани василькового, бордового или бежевого цветов. Мешок имеет крышку, крепится с помощью клапанов на липучках, заклепок и стропы на полукольцах. Колеса все поворотные, серая резина не оставляет следов на полу, одно колесо с тормозом. Тележка полностью сварная.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота1050 мм
  • Вес14 кг
  • Материалнержавеющая сталь

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.40 м3

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