Характеристики товара
Описание
Тележка для белья на 300л. Корпус нержавеющая сталь. Грузоподъемность 150кг. Мешок ои водонепроницаемой ткани. Крепление на липучках, заклепках и стропах. Колеса все поворотные, серая резина не оставляет следов на полу, одно колесо с тормозом. Тележка полностью сварная. Тележка имеет дополнительное усиление в виде диагональных труб.
Загрузочная масса сухого белья, кг 40
Объем, л 300
Максимальная грузоподъемность, кг 150
Масса, кг, не более 20
Габаритные размеры (в упаковке), мм
длина 1000
ширина 550
высота 950
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина650 мм
- Глубина1100 мм
- Высота800 мм
- Вес20 кг
- Цветсиний