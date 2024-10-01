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Тележка Celtic для горничных универсальная - фото 1Тележка Celtic для горничных универсальная - фото 2

Тележка Celtic для горничных универсальная

Артикул: CH-066-703
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Тележка для развоза чистого белья, мешок для сбора грязного белья, корзинки для моющих средств и полка для ведер. Тележка изготовлена из металлической мебельной трубы с полимерным покрытием. Длина полки 68см, расстояние между полками,40см. Мешок 110л из синтетической ткани василькового или бордового цветов. Мешок имеет крышку, крепится с помощью клапанов на липучках, заклепок и стропы на полукольцах. Средняя часть закрыта шторками из синтетической ткани со всех сторон, лицевая сторона открыта. Корзины имеют размер 30х50 см., ячейки размером 2,5х2,5 см. Колеса все поворотные, серая резина не оставляет следов на полу, одно колесо с тормозом. Тележка полностью сварная.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1300 мм
  • Ширина550 мм
  • Высота1400 мм
  • Вес20 кг
  • Материалметалл
  • Цветсиний

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.65 м3

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