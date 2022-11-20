Характеристики товара
Описание
Штабелируемый.
Данная модель предназначена для использования на летних площадках, террассах, фудкортах, а также во внутреннем интерьере кафе, ресторанов
|Количество в упаковке
|мм
|4 шт
|Размер упаковки
|730х480х1000 мм
|Вес брутто
|19.3 кг
Основные характеристики
- Высота810 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Ширина450 мм
- Глубина520 мм
- Вес3.98 кг
- Материал каркасапластик
- Материал сиденьяпластик
- Допустимая нагрузка120 кг
- Цветсерый, прозрачный
- Страна изготовленияИталия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Объём упаковки0.36 м3