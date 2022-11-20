Стул прозрачный Isy Antishock, серый

13 оценок

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Стул прозрачный Isy Antishock

Характеристики товара

Описание

Штабелируемый.
Данная модель предназначена для использования на летних площадках, террассах, фудкортах, а также во внутреннем интерьере кафе, ресторанов

Количество в упаковкемм4 шт
Размер упаковки730х480х1000 мм
Вес брутто19.3 кг
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Основные характеристики

  • Высота810 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Ширина450 мм
  • Глубина520 мм
  • Вес3.98 кг
  • Материал каркасапластик
  • Материал сиденьяпластик
  • Допустимая нагрузка120 кг
  • Цветсерый, прозрачный
  • Страна изготовленияИталия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Объём упаковки0.36 м3

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