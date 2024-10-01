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Стул-кресло Шадди орех/темно-коричневый нубук - фото 1Стул-кресло Шадди орех/темно-коричневый нубук - фото 2Стул-кресло Шадди орех/темно-коричневый нубук - фото 3

Стул-кресло Шадди орех/темно-коричневый нубук

Артикул: CH-056-650
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Материал каркасамассив дерева
  • Страна изготовленияРоссия

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