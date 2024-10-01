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Тележка для прачечной из нержавейки Roewan - фото 1

Тележка для прачечной из нержавейки Roewan

Артикул: CH-022-324
35 оценок
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Характеристики товара

Описание

Тележка для белья на 400л. Корпус нержавеющая сталь. Грузоподъемность 150кг. Мешок из водонепроницаемой ткани. Крепление на липучках, заклепках и стропах. Колеса все поворотные, серая резина не оставляет следов на полу, одно колесо с тормозом. Тележка полностью сварная.


Загрузочная масса сухого белья, кг 35
Объем, л 400
Максимальная грузоподъемность, кг 100
Масса, кг, не более 20
Габаритные размеры (в упаковке), мм
длина 1000
ширина 600
высота 900

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1200 мм
  • Ширина550 мм
  • Высота900 мм
  • Вес25 кг
  • Допустимая нагрузка150 кг
  • Цветсиний

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