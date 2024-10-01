Характеристики товара
Описание
Тележка для развоза чистого или сбора использованного белья в больших объемах (например, в прачечных, химчистках). Тележка комплектуется мешком из высокопрочного нейлона 240 л. крышкой. Такой вариант тележки удобен, например, если белье какое-то время необходимо хранить в тележке.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина840 мм
- Ширина510 мм
- Высота950 мм
- Вес15 кг
- Короб для белья240 л
- Цветкоричневый
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.25 м3