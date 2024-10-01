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Тележка Lugano разборная для горничной, коричневый мешок

Артикул: CH-066-771
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Тележка для развоза чистого или сбора использованного белья в больших объемах (например, в прачечных, химчистках). Тележка комплектуется мешком из высокопрочного нейлона 240 л. крышкой. Такой вариант тележки удобен, например, если белье какое-то время необходимо хранить в тележке.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина840 мм
  • Ширина510 мм
  • Высота950 мм
  • Вес15 кг
  • Короб для белья240 л
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.25 м3

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