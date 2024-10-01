Товар в корзине. Перейти
Тележка Vertical - фото 1

Тележка Vertical

Артикул: CH-067-059
12 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Тележка-стеллаж для перевозки и хранения белья Dillon
Фотография товара Тележка-стеллаж для перевозки и хранения белья Dillon от компании ChiedoCover.
Следующий Тележка для склада Chandler
Фотография товара Тележка для склада Chandler от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1000 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота1000 мм
  • Вес25 кг

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Тележка двухведёрная металл 2x23 L с отжимом, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена

Тележка двухведёрная металл 2x23 L с отжимом

30
Настоящее фото товара Тележка для перевозки и хранения белья Ava, произведённого компанией ChiedoCover
от10 090
Оптовая цена

Тележка для перевозки и хранения белья Ava

32
Настоящее фото товара Тележка для прачечной из нержавейки Skyler, произведённого компанией ChiedoCover
от23 690
Оптовая цена

Тележка для прачечной из нержавейки Skyler

33
Настоящее фото товара Тележка для прачечной из нержавейки Riley, произведённого компанией ChiedoCover
от14 890
Оптовая цена

Тележка для прачечной из нержавейки Riley

42
Настоящее фото товара Тележка для сбора грязного белья Scarlett, произведённого компанией ChiedoCover
от11 290
Оптовая цена

Тележка для сбора грязного белья Scarlett

36
Настоящее фото товара Тележка для белья Mason, произведённого компанией ChiedoCover
от16 890
Оптовая цена

Тележка для белья Mason

32
Распродажа
Настоящее фото товара Тележка , произведённого компанией ChiedoCover
от17 79011
19 790 ₽Оптовая цена

Тележка

15
New
Настоящее фото товара Тележка Marmara для горничных универсальная, произведённого компанией ChiedoCover
от15 290
Оптовая цена

Тележка Marmara для горничных универсальная

14
New
Фотография товара Тележка Geneva разборная для горничной от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка Geneva разборная для горничной , произведённого компанией ChiedoCover
от13 290
Оптовая цена

Тележка Geneva разборная для горничной

9
New
Фотография товара Тележка Nuweiba для сбора грязного белья от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка Nuweiba для сбора грязного белья, произведённого компанией ChiedoCover
от12 090
Оптовая цена

Тележка Nuweiba для сбора грязного белья

5

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стул Самба королевский синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба королевский синий, произведённого компанией ChiedoCover
от3 99017
4 790 ₽

Стул Самба королевский синий

55
Фотография товара Стул пластиковый Snow, оливковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Snow, оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 090
Оптовая цена

Стул пластиковый Snow, оливковый

30
Фотография товара Стул Марс на металлических ножках от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Марс на металлических ножках, произведённого компанией ChiedoCover
от7 490

Стул Марс на металлических ножках

60
Распродажа
Фотография товара Полукресло Dolche Гобелен Kilim 205, ножки бук, морилка черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Dolche Гобелен Kilim 205, ножки бук, морилка черная, произведённого компанией ChiedoCover
от8 59029
11 990 ₽

Полукресло Dolche Гобелен Kilim 205, ножки бук, морилка черная

77
Фотография товара Стул Текс, светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Текс, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
3 890
Оптовая цена

Стул Текс, светло-серый

148
NewРаспродажа
Настоящее фото товара Стул барный White 151, произведённого компанией ChiedoCover
18 6907
19 990 ₽Оптовая цена

Стул барный White 151

15
Фотография товара Стул Ресничка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ресничка, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790

Стул Ресничка

38
Фотография товара Стул EMBER Зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул EMBER Зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 090
Оптовая цена

Стул EMBER Зеленый

5
В наличии 56 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Венера вращающийся велюр пыльно-розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Венера вращающийся велюр пыльно-розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 49017
14 990 ₽Оптовая цена

Стул Венера вращающийся велюр пыльно-розовый

53
Распродажа
Фотография товара Стул CHILLI-Q SQUARE оливковый / черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул CHILLI-Q SQUARE оливковый / черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от4 09025
5 390 ₽Оптовая цена

Стул CHILLI-Q SQUARE оливковый / черный каркас

100

Другие товары из раздела тележки для горничных

Настоящее фото товара Тележка для перевозки и хранения белья Than, произведённого компанией ChiedoCover
от9 090
Оптовая цена

Тележка для перевозки и хранения белья Than

35
Настоящее фото товара Тележка для горничной Magic Hotel 850 Safety, произведённого компанией ChiedoCover
105 890
Оптовая цена

Тележка для горничной Magic Hotel 850 Safety

46
Настоящее фото товара Тележка для прачечной из нержавейки Straight, произведённого компанией ChiedoCover
от21 090
Оптовая цена

Тележка для прачечной из нержавейки Straight

30
New
Фотография товара Тележка Java для горничных универсальная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка Java для горничных универсальная, произведённого компанией ChiedoCover
от12 890
Оптовая цена

Тележка Java для горничных универсальная

12
New
Настоящее фото товара Тележка-стеллаж для перевозки и хранения белья Moss, произведённого компанией ChiedoCover
12 590
Оптовая цена

Тележка-стеллаж для перевозки и хранения белья Moss

9
New
Настоящее фото товара Тележка-стеллаж для перевозки и хранения белья Dalton, произведённого компанией ChiedoCover
12 690
Оптовая цена

Тележка-стеллаж для перевозки и хранения белья Dalton

9
New
Фотография товара Тележка-стеллаж Mimizan для перевозки и хранения белья от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка-стеллаж Mimizan для перевозки и хранения белья, произведённого компанией ChiedoCover
от19 490
Оптовая цена

Тележка-стеллаж Mimizan для перевозки и хранения белья

6
New
Настоящее фото товара Тележка Sea, произведённого компанией ChiedoCover
10 290
Оптовая цена

Тележка Sea

13
New
Фотография товара Тележка для прачечной из нержавейки Samuel от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для прачечной из нержавейки Samuel, произведённого компанией ChiedoCover
от19 590
Оптовая цена

Тележка для прачечной из нержавейки Samuel

9
New
Настоящее фото товара Тележка-стол для прачечной Delgado, произведённого компанией ChiedoCover
от20 990
Оптовая цена

Тележка-стол для прачечной Delgado

14

Товар в корзине

Тележка Vertical
Тележка Vertical
16 290
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стул Самба королевский синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба королевский синий, произведённого компанией ChiedoCover
от3 99017
4 790 ₽

Стул Самба королевский синий

55
Фотография товара Стул пластиковый Snow, оливковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Snow, оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 090
Оптовая цена

Стул пластиковый Snow, оливковый

30
Фотография товара Стул Марс на металлических ножках от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Марс на металлических ножках, произведённого компанией ChiedoCover
от7 490

Стул Марс на металлических ножках

60
Распродажа
Фотография товара Полукресло Dolche Гобелен Kilim 205, ножки бук, морилка черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Dolche Гобелен Kilim 205, ножки бук, морилка черная, произведённого компанией ChiedoCover
от8 59029
11 990 ₽

Полукресло Dolche Гобелен Kilim 205, ножки бук, морилка черная

77