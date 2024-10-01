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Тележка Mancaf для напитков с полками из МДФ

Артикул: CH-066-859
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Тележка для напитков с полками из МДФ и закрывающимися дверцами с замком. Каркас тележки изготовлен из мебельной трубы, покрытой полимерной порошковой краской. Полки изготовлены из МДФ светло или темно-коричневого цветов. Размер полки 50х80 см., расстояние между полками, для пакета сока, пивной бутылки, банок лимонада. Верхняя полка имеет борта 10 см. Дверцы с замком. Колеса все поворотные, серая резина не оставляет следов на полу, одно колесо с тормозом. Тележка полностью сварная.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота1100 мм
  • Вес45 кг
  • Материалметалл, МДФ

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.45 м3

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