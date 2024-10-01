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Тележка из дерева сервировочная Brown - фото 1

Тележка из дерева сервировочная Brown

Артикул: CH-067-149
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1000 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота900 мм
  • Вес20 кг

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