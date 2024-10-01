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Тележка-стеллаж для перевозки и хранения белья Hoss - фото 1

Тележка-стеллаж для перевозки и хранения белья Hoss

Артикул: CH-066-936
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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