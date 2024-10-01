Товар в корзине. Перейти
Тележка Мона для горничных универсальная с полками из МДФ - фото 1Тележка Мона для горничных универсальная с полками из МДФ - фото 2

Тележка Мона для горничных универсальная с полками из МДФ

Артикул: CH-066-852
13 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Тележка для горничной Green Hotel 905
Фотография товара Тележка для горничной Green Hotel 905 от компании ChiedoCover.
Следующий Тележка для горничной MagicArt 262 W, Safety Plus
Фотография товара Тележка для горничной MagicArt 262 W, Safety Plus от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Тележка для горничных с полками из МДФ и 2-мя мешками на 110 л. для сбора грязного белья. Каркас тележки изготовлен из мебельной трубы, покрытой полимерной порошковой краской. Полки изготовлены из МДФ светло или темно-коричневого цветов. Размер полки 70х50 см., расстояние между полками 22 см. Верхняя полка имеет борта 10 см. для моющих средств. Дверцы с замком. Колеса все поворотные, серая резина не оставляет следов на полу, одно колесо с тормозом. Тележка полностью сварная. Мешок бежевого цвета. Кронштейн для мешка неподъёмный.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Глубина1400 мм
  • Высота1300 мм
  • Вес53 кг
  • Материалметалл, МДФ
  • Короб для белья110 л

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.75 м3

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Тележка из МДФ для горничных универсальная с полками, удлиненная из нержавейки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка из МДФ для горничных универсальная с полками, удлиненная из нержавейки, произведённого компанией ChiedoCover
от26 290
Оптовая цена

Тележка из МДФ для горничных универсальная с полками, удлиненная из нержавейки

32
NewРаспродажа
Фотография товара Тележка Azov для горничных универсальная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка Azov для горничных универсальная, произведённого компанией ChiedoCover
от12 29023
15 890 ₽Оптовая цена

Тележка Azov для горничных универсальная

12
New
Фотография товара тележка для горничных на колесах для тачек от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара тележка для горничных на колесах для тачек, произведённого компанией ChiedoCover
от20 190
Оптовая цена

тележка для горничных на колесах для тачек

14
New
Фотография товара Тележка для горничных Престиж от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для горничных Престиж, произведённого компанией ChiedoCover
от55 090
Оптовая цена

Тележка для горничных Престиж

10
New
Настоящее фото товара Тележка Light , произведённого компанией ChiedoCover
12 190
Оптовая цена

Тележка Light

13
New
Фотография товара Тележка для прачечной из нержавейки с дополнительным усилением от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для прачечной из нержавейки с дополнительным усилением, произведённого компанией ChiedoCover
от21 090
Оптовая цена

Тележка для прачечной из нержавейки с дополнительным усилением

10
New
Настоящее фото товара Тележка - стеллаж для прачечной из нержавейки Ethan, произведённого компанией ChiedoCover
от28 390
Оптовая цена

Тележка - стеллаж для прачечной из нержавейки Ethan

12
New
Фотография товара Тележка для прачечной из нержавейки Crit от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для прачечной из нержавейки Crit, произведённого компанией ChiedoCover
от19 190
Оптовая цена

Тележка для прачечной из нержавейки Crit

6
New
Фотография товара Тележка лофт Master от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка лофт Master, произведённого компанией ChiedoCover
от33 790
Оптовая цена

Тележка лофт Master

15
New
Настоящее фото товара Тележка лофт Elite, произведённого компанией ChiedoCover
от64 890
Оптовая цена

Тележка лофт Elite

8

С этим товаром покупают

NewРаспродажа
Настоящее фото товара Стул Serene 016, произведённого компанией ChiedoCover
10 59012
11 990 ₽Оптовая цена

Стул Serene 016

11
Фотография товара Стул Emma, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Emma, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от15 590
Оптовая цена

Стул Emma, серый

85
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул ткань сетка черная, спинка зеленая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул ткань сетка черная, спинка зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
3 990
Оптовая цена

Стул ткань сетка черная, спинка зеленая

76
В наличии 4 шт.
Фотография товара Стул пластиковый Top Gio, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Top Gio, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 890
Оптовая цена

Стул пластиковый Top Gio, зеленый

48
Фотография товара Стул Винус NEW, пластиковый, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Винус NEW, пластиковый, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена

Стул Винус NEW, пластиковый, золотой

40
Фотография товара Стул Хит, 25 мм, золото, оранжевый шенилл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит, 25 мм, золото, оранжевый шенилл, произведённого компанией ChiedoCover
от2 200

Стул Хит, 25 мм, золото, оранжевый шенилл

61
Распродажа
Фотография товара Стул Хит 25 мм, экокожа Cometa Gold, тёмный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25 мм, экокожа Cometa Gold, тёмный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от2 45016
2 895 ₽

Стул Хит 25 мм, экокожа Cometa Gold, тёмный орех

81
NewРаспродажа
Настоящее фото товара Стул Joy 154, произведённого компанией ChiedoCover
10 59012
11 990 ₽Оптовая цена

Стул Joy 154

6
Фотография товара Стул Crici от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Crici, произведённого компанией ChiedoCover
от9 590
Оптовая цена

Стул Crici

99
Распродажа
Фотография товара Стул-кресло Шадди орех/темно-коричневый нубук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул-кресло Шадди орех/темно-коричневый нубук, произведённого компанией ChiedoCover
от8 49023
10 990 ₽Оптовая цена

Стул-кресло Шадди орех/темно-коричневый нубук

8

Другие товары из раздела тележки для горничных

Настоящее фото товара Тележка для прачечной Tay, произведённого компанией ChiedoCover
от11 690
Оптовая цена

Тележка для прачечной Tay

35
Настоящее фото товара Тележка для горничных из нержавейки, произведённого компанией ChiedoCover
от48 990
Оптовая цена

Тележка для горничных из нержавейки

34
New
Настоящее фото товара Тележка разборная для горничной, бордовый мешок , произведённого компанией ChiedoCover
от13 590
Оптовая цена

Тележка разборная для горничной, бордовый мешок

11
New
Настоящее фото товара Тележка-стеллаж для перевозки и хранения белья Moss, произведённого компанией ChiedoCover
12 590
Оптовая цена

Тележка-стеллаж для перевозки и хранения белья Moss

9
New
Фотография товара Тележка Luxor для сбора грязного белья с усилением бортов от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка Luxor для сбора грязного белья с усилением бортов, произведённого компанией ChiedoCover
от12 990
Оптовая цена

Тележка Luxor для сбора грязного белья с усилением бортов

15
New
Фотография товара Тележка для прачечной Tap от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для прачечной Tap, произведённого компанией ChiedoCover
от15 290
Оптовая цена

Тележка для прачечной Tap

5
New
Фотография товара Тележка для прачечной из нержавейки Avery от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для прачечной из нержавейки Avery, произведённого компанией ChiedoCover
от23 290
Оптовая цена

Тележка для прачечной из нержавейки Avery

8
New
Настоящее фото товара Тележка-стеллаж для прачечной из нержавейки с полкой Cooper, произведённого компанией ChiedoCover
от46 590
Оптовая цена

Тележка-стеллаж для прачечной из нержавейки с полкой Cooper

15
New
Настоящее фото товара Тележка - стеллаж для прачечной из нержавейки Noah, произведённого компанией ChiedoCover
от43 690
Оптовая цена

Тележка - стеллаж для прачечной из нержавейки Noah

15
New
Настоящее фото товара Тележка для прачечной из нержавейки Mikey, произведённого компанией ChiedoCover
от23 090
Оптовая цена

Тележка для прачечной из нержавейки Mikey

9

Товар в корзине

Тележка Мона для горничных универсальная с полками из МДФ
Тележка Мона для горничных универсальная с полками из МДФ
от 32 290
В корзине

С этим товаром покупают

NewРаспродажа
Настоящее фото товара Стул Serene 016, произведённого компанией ChiedoCover
10 59012
11 990 ₽Оптовая цена

Стул Serene 016

11
Фотография товара Стул Emma, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Emma, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от15 590
Оптовая цена

Стул Emma, серый

85
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул ткань сетка черная, спинка зеленая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул ткань сетка черная, спинка зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
3 990
Оптовая цена

Стул ткань сетка черная, спинка зеленая

76
В наличии 4 шт.
Фотография товара Стул пластиковый Top Gio, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Top Gio, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 890
Оптовая цена

Стул пластиковый Top Gio, зеленый

48