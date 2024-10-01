Характеристики товара
Описание
Тележка для горничных с полками из МДФ и 2-мя мешками на 110 л. для сбора грязного белья. Каркас тележки изготовлен из мебельной трубы, покрытой полимерной порошковой краской. Полки изготовлены из МДФ светло или темно-коричневого цветов. Размер полки 70х50 см., расстояние между полками 22 см. Верхняя полка имеет борта 10 см. для моющих средств. Дверцы с замком. Колеса все поворотные, серая резина не оставляет следов на полу, одно колесо с тормозом. Тележка полностью сварная. Мешок бежевого цвета. Кронштейн для мешка неподъёмный.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина550 мм
- Глубина1400 мм
- Высота1300 мм
- Вес53 кг
- Материалметалл, МДФ
- Короб для белья110 л
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.75 м3