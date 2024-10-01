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Тележка для горничных, универсальная с полками из МДФ - фото 1Тележка для горничных, универсальная с полками из МДФ - фото 2

Тележка для горничных, универсальная с полками из МДФ

Артикул: CH-066-828
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Тележка для горничных с полками из МДФ и мешком на 110л. для сбора грязного белья. Каркас тележки изготовлен из мебельной трубы, покрытой полимерной порошковой краской. Полки изготовлены из МДФ светло или темно-коричневого цветов. Размер полки 50х50см., расстояние между полками,35см. Колеса все поворотные, серая резина не оставляет следов на полу, одно колесо с тормозом. Тележка полностью сварная. Кронштейн для мешка неподъёмный. Мешок бежевого цвета.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота1100 мм
  • Вес30 кг
  • Материалметалл, МДФ
  • Короб для белья110 л

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.50 м3

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