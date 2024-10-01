Характеристики товара
Описание
Крепление на липучках, заклепках и стропах. Колеса все поворотные, серая резина не оставляет следов на полу, одно колесо с тормозом. Тележка полностью сварная. Тележка имеет дополнительное усиление в виде диагональных труб.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина900 мм
- Ширина550 мм
- Высота950 мм
- Вес18 кг
- Максимальная нагрузка150 кг
- Материалнержавеющая сталь, водонепроницаемая ткань
- Короб для белья300 л
Параметры упаковки
- Ширина упаковки550 мм
- Высота упаковки950 мм
- Объём упаковки0.55 м3