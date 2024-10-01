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Тележка для прачечной из нержавейки с дополнительным усилением - фото 1Тележка для прачечной из нержавейки с дополнительным усилением - фото 2

Тележка для прачечной из нержавейки с дополнительным усилением

Артикул: CH-067-053
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Крепление на липучках, заклепках и стропах. Колеса все поворотные, серая резина не оставляет следов на полу, одно колесо с тормозом. Тележка полностью сварная. Тележка имеет дополнительное усиление в виде диагональных труб.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина900 мм
  • Ширина550 мм
  • Высота950 мм
  • Вес18 кг
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материалнержавеющая сталь, водонепроницаемая ткань
  • Короб для белья300 л

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки550 мм
  • Высота упаковки950 мм
  • Объём упаковки0.55 м3

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