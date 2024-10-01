Товар в корзине. Перейти
Тележка разборная для горничной, серый - фото 1

Тележка разборная для горничной, серый

Артикул: CH-066-745
6 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Тележка для горничной Green Hotel 905
Фотография товара Тележка для горничной Green Hotel 905 от компании ChiedoCover.
Следующий Тележка для горничной MagicArt 262 W, Safety Plus
Фотография товара Тележка для горничной MagicArt 262 W, Safety Plus от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Гостиничная тележка используются для одновременного проведения всех работ по обслуживанию номерного фонда в гостиницах, отелях, домах отдыха, санаториях, палат в больничных комплексах, госпиталях. Модель тележки комплектуется тремя сетчатыми полками , мешком из высокопрочного нейлона 120 л на кронштейне.

Тележка для развоза чистого белья, мешок для сбора грязного белья, корзинки для моющих средств и полка для ведер. Тележка изготовлена из металлической мебельной трубы с полимерным покрытием. Длина полки 45см, расстояние между полками,35см. Мешок 120л из синтетической. Мешок имеет крышку, крепится с помощью клапанов на липучках. Средняя часть закрыта шторками из синтетической ткани со всех сторон, лицевая сторона открыта. Корзины имеют размер 30х50 см., ячейки размером 2,5х2,5 см. Колеса все поворотные, серая резина не оставляет следов на полу, одно колесо с тормозом. Тележка поставляется в разборном виде.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1050 мм
  • Ширина510 мм
  • Высота1120 мм
  • Вес20 кг
  • Короб для белья120 л
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки550 мм
  • Высота упаковки350 мм
  • Глубина упаковки1150 мм
  • Объём упаковки0.22 м3

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Тележка для прачечной из нержавейки Logan, произведённого компанией ChiedoCover
от13 690
Оптовая цена

Тележка для прачечной из нержавейки Logan

45
Настоящее фото товара Тележка Blumau для горничных, произведённого компанией ChiedoCover
от28 690
Оптовая цена

Тележка Blumau для горничных

31
Настоящее фото товара Тележка для прачечной из нержавейки Roewan, произведённого компанией ChiedoCover
от23 990
Оптовая цена

Тележка для прачечной из нержавейки Roewan

35
New
Настоящее фото товара Тележка для горничной с синим мешоком, произведённого компанией ChiedoCover
от12 190
Оптовая цена

Тележка для горничной с синим мешоком

5
New
Фотография товара Тележка разборная для горничной, бордовая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка разборная для горничной, бордовая, произведённого компанией ChiedoCover
от16 090
Оптовая цена

Тележка разборная для горничной, бордовая

8
New
Фотография товара Тележка Мона для горничных универсальная с полками из МДФ, каркас из нержавейки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка Мона для горничных универсальная с полками из МДФ, каркас из нержавейки, произведённого компанией ChiedoCover
от29 390
Оптовая цена

Тележка Мона для горничных универсальная с полками из МДФ, каркас из нержавейки

11
New
Настоящее фото товара Шкаф сетчатый металлический Dennis, произведённого компанией ChiedoCover
25 290
Оптовая цена

Шкаф сетчатый металлический Dennis

9
New
Фотография товара Тележка для уборки Belle от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для уборки Belle, произведённого компанией ChiedoCover
от13 690
Оптовая цена

Тележка для уборки Belle

11
New
Настоящее фото товара Тележка серия «Старинный замок» сервировочная Magic, произведённого компанией ChiedoCover
20 290
Оптовая цена

Тележка серия «Старинный замок» сервировочная Magic

14
New
Фотография товара Тележка лофт Willow от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка лофт Willow, произведённого компанией ChiedoCover
от20 290
Оптовая цена

Тележка лофт Willow

15

С этим товаром покупают

New
Фотография товара Cтул Aurora, молочный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Cтул Aurora, молочный, произведённого компанией ChiedoCover
9 190
Оптовая цена

Cтул Aurora, молочный

5
В наличии 10 шт.
Фотография товара Стул BRUNO Black Wandy от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул BRUNO Black Wandy, произведённого компанией ChiedoCover
от14 590
Оптовая цена

Стул BRUNO Black Wandy

10
В наличии 13 шт.
Фотография товара Кресло Cloth от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Cloth, произведённого компанией ChiedoCover
от61 490
Оптовая цена

Кресло Cloth

31
New
Фотография товара Стул Колин NEW, вельвет, пыльно-синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Колин NEW, вельвет, пыльно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
9 490
Оптовая цена

Стул Колин NEW, вельвет, пыльно-синий

14
В наличии 7 шт.
Фотография товара Стул Вольт рогожка, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Вольт рогожка, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290
Оптовая цена

Стул Вольт рогожка, синий

60
New
Фотография товара Стул Дженни букле, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Дженни букле, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
8 990
Оптовая цена

Стул Дженни букле, зеленый

7
В наличии 46 шт.
Фотография товара Стул хром, черная кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул хром, черная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
3 490
Оптовая цена

Стул хром, черная кожа

68
New
Настоящее фото товара Барный стул Solace М, произведённого компанией ChiedoCover
11 690
Оптовая цена

Барный стул Solace М

11
Распродажа
Фотография товара Стул Венера, велюр кремовый, белые ножки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Венера, велюр кремовый, белые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99035
13 690 ₽Оптовая цена

Стул Венера, велюр кремовый, белые ножки

93
Фотография товара Стул Laki, велюр синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Laki, велюр синий, произведённого компанией ChiedoCover
от6 190

Стул Laki, велюр синий

5

Другие товары из раздела тележки для горничных

Настоящее фото товара Тележка для перевозки и хранения белья Pascal, произведённого компанией ChiedoCover
от13 790
Оптовая цена

Тележка для перевозки и хранения белья Pascal

41
Настоящее фото товара Тележка для горничной Magic Hotel 850 Safety, произведённого компанией ChiedoCover
105 890
Оптовая цена

Тележка для горничной Magic Hotel 850 Safety

46
Настоящее фото товара Тележка для горничной Magic Hotel 845B Compact, произведённого компанией ChiedoCover
89 590
Оптовая цена

Тележка для горничной Magic Hotel 845B Compact

41
Настоящее фото товара Тележка для прачечной из нержавейки Martin, произведённого компанией ChiedoCover
от37 190
Оптовая цена

Тележка для прачечной из нержавейки Martin

37
New
Фотография товара Тележка разборная для горничной, бежевая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка разборная для горничной, бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
от16 090
Оптовая цена

Тележка разборная для горничной, бежевая

15
NewРаспродажа
Фотография товара Тележка Guadalajara разборная для горничной, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка Guadalajara разборная для горничной, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от12 09020
15 090 ₽Оптовая цена

Тележка Guadalajara разборная для горничной, синий

15
New
Фотография товара Тележка El Farwaniya для горничных универсальная с полками из МДФ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка El Farwaniya для горничных универсальная с полками из МДФ, произведённого компанией ChiedoCover
от19 990
Оптовая цена

Тележка El Farwaniya для горничных универсальная с полками из МДФ

9
New
Фотография товара Тележка Мона для горничных универсальная с полками из МДФ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка Мона для горничных универсальная с полками из МДФ, произведённого компанией ChiedoCover
от32 290
Оптовая цена

Тележка Мона для горничных универсальная с полками из МДФ

13
New
Настоящее фото товара Тележка-стеллаж для прачечной Davidson, произведённого компанией ChiedoCover
17 290
Оптовая цена

Тележка-стеллаж для прачечной Davidson

15
New
Фотография товара Тележка - стеллаж для перевозки и хранения белья с дверцей от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка - стеллаж для перевозки и хранения белья с дверцей, произведённого компанией ChiedoCover
от18 290
Оптовая цена

Тележка - стеллаж для перевозки и хранения белья с дверцей

6

Товар в корзине

Тележка разборная для горничной, серый
Тележка разборная для горничной, серый
от 13 590
В корзине

С этим товаром покупают

New
Фотография товара Cтул Aurora, молочный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Cтул Aurora, молочный, произведённого компанией ChiedoCover
9 190
Оптовая цена

Cтул Aurora, молочный

5
В наличии 10 шт.
Фотография товара Стул BRUNO Black Wandy от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул BRUNO Black Wandy, произведённого компанией ChiedoCover
от14 590
Оптовая цена

Стул BRUNO Black Wandy

10
В наличии 13 шт.
Фотография товара Кресло Cloth от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Cloth, произведённого компанией ChiedoCover
от61 490
Оптовая цена

Кресло Cloth

31
New
Фотография товара Стул Колин NEW, вельвет, пыльно-синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Колин NEW, вельвет, пыльно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
9 490
Оптовая цена

Стул Колин NEW, вельвет, пыльно-синий

14
В наличии 7 шт.