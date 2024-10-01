от 13 790 ₽

Оптовая цена

Тележка для перевозки и хранения белья Pascal

41

105 890 ₽

Оптовая цена

Тележка для горничной Magic Hotel 850 Safety

46

89 590 ₽

Оптовая цена

Тележка для горничной Magic Hotel 845B Compact

41

от 37 190 ₽

Оптовая цена

Тележка для прачечной из нержавейки Martin

37

от 16 090 ₽

Оптовая цена

Тележка разборная для горничной, бежевая

15

от 12 090 ₽ 20

15 090 ₽ Оптовая цена

Тележка Guadalajara разборная для горничной, синий

15

от 19 990 ₽

Оптовая цена

Тележка El Farwaniya для горничных универсальная с полками из МДФ

9

от 32 290 ₽

Оптовая цена

Тележка Мона для горничных универсальная с полками из МДФ

13

17 290 ₽

Оптовая цена

Тележка-стеллаж для прачечной Davidson

15

от 18 290 ₽

Оптовая цена

Тележка - стеллаж для перевозки и хранения белья с дверцей