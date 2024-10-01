Товар в корзине. Перейти
Тележка из дерева сервировочная Wood - фото 1

Тележка из дерева сервировочная Wood

Артикул: CH-067-180
10 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Тележка официантская для тарелок (2 секции)
Фотография товара Тележка официантская для тарелок (2 секции) от компании ChiedoCover.
Следующий Тележка для транспортировки пищи
Фотография товара Тележка для транспортировки пищи от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина900 мм
  • Глубина400 мм
  • Высота800 мм
  • Вес25 кг

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Стол Слуга сервировочный, произведённого компанией ChiedoCover
от11 290
Оптовая цена

Стол Слуга сервировочный

38
Настоящее фото товара Стол Слуга кофейный, произведённого компанией ChiedoCover
от11 390
Оптовая цена

Стол Слуга кофейный

48
Настоящее фото товара Стол Удупи боковой на роликах, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от18 990
Оптовая цена

Стол Удупи боковой на роликах, серый

35
Настоящее фото товара Стол Нагпур боковой на роликах, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 690
Оптовая цена

Стол Нагпур боковой на роликах, коричневый

41
New
Настоящее фото товара Тележка из дерева Glide, произведённого компанией ChiedoCover
45 390
Оптовая цена

Тележка из дерева Glide

15
New
Настоящее фото товара Тележка серия «Винтаж» сервировочная Age, произведённого компанией ChiedoCover
26 390
Оптовая цена

Тележка серия «Винтаж» сервировочная Age

13
New
Настоящее фото товара Тележка для меню Service, произведённого компанией ChiedoCover
32 490
Оптовая цена

Тележка для меню Service

15
New
Настоящее фото товара Тележка для меню Guest, произведённого компанией ChiedoCover
24 390
Оптовая цена

Тележка для меню Guest

15
New
Настоящее фото товара Тележка лофт Flow, произведённого компанией ChiedoCover
20 290
Оптовая цена

Тележка лофт Flow

9
New
Настоящее фото товара Тележка лофт Pulse, произведённого компанией ChiedoCover
24 390
Оптовая цена

Тележка лофт Pulse

11

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул Борно от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Борно, произведённого компанией ChiedoCover
3 690
Оптовая цена

Стул Борно

35
В наличии 1150 шт.
Хит
Фотография товара Стол Лидер 1, 1200х600, коричневый, серебряный, без отбойников от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200х600, коричневый, серебряный, без отбойников, произведённого компанией ChiedoCover
от3 290

Стол Лидер 1, 1200х600, коричневый, серебряный, без отбойников

15
Фотография товара Стул PONCE Бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул PONCE Бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от17 990
Оптовая цена

Стул PONCE Бежевый

9
В наличии 80 шт.
Хит
Фотография товара Стол Лидер 1, 1200х600, белый, черный, без отбойников от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200х600, белый, черный, без отбойников, произведённого компанией ChiedoCover
от3 290

Стол Лидер 1, 1200х600, белый, черный, без отбойников

7
Фотография товара Стул Хьюстон, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хьюстон, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от13 490
Оптовая цена

Стул Хьюстон, бежевый

82
Фотография товара Стол складной Монифит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол складной Монифит, произведённого компанией ChiedoCover
7 290
Оптовая цена

Стол складной Монифит

198
В наличии 95 шт.
Фотография товара Стул складной Brabix бежевый, экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул складной Brabix бежевый, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от3 290
Оптовая цена

Стул складной Brabix бежевый, экокожа

33
Распродажа
Фотография товара Стол Лидер 2, 2000x900 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 2000x900, произведённого компанией ChiedoCover
от5 3907
5 790 ₽

Стол Лидер 2, 2000x900

497
Распродажа
Фотография товара Стул Pixar, светло-зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Pixar, светло-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 9908
7 590 ₽Оптовая цена

Стул Pixar, светло-зеленый

69
В наличии 40 шт.
Настоящее фото товара Стол Айриш графит, произведённого компанией ChiedoCover
от56 890
Оптовая цена

Стол Айриш графит

8

Другие товары из раздела сервировочные тележки

Настоящее фото товара Тележка из дерева сервировочная Old, произведённого компанией ChiedoCover
от19 790
Оптовая цена

Тележка из дерева сервировочная Old

46
Настоящее фото товара Стол Удупи боковой на роликах, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от18 990
Оптовая цена

Стол Удупи боковой на роликах, коричневый

30
Фотография товара Стол Нагпур боковой на роликах, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Нагпур боковой на роликах, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 690
Оптовая цена

Стол Нагпур боковой на роликах, серый

34
New
Фотография товара Тележка для РУМ-сервиса круглая Swift от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для РУМ-сервиса круглая Swift, произведённого компанией ChiedoCover
18 990
Оптовая цена

Тележка для РУМ-сервиса круглая Swift

14
New
Настоящее фото товара Тележка для РУМ-сервиса с термобоксом Breeze, произведённого компанией ChiedoCover
67 290
Оптовая цена

Тележка для РУМ-сервиса с термобоксом Breeze

9
New
Настоящее фото товара Тележка из дерева сервировочная Serene, произведённого компанией ChiedoCover
33 790
Оптовая цена

Тележка из дерева сервировочная Serene

6
New
Настоящее фото товара Тележка серия «Винтаж» сервировочная Hope, произведённого компанией ChiedoCover
20 990
Оптовая цена

Тележка серия «Винтаж» сервировочная Hope

11
New
Настоящее фото товара Тележка лофт Modern, произведённого компанией ChiedoCover
20 290
Оптовая цена

Тележка лофт Modern

13
New
Настоящее фото товара Тележка лофт Elite, произведённого компанией ChiedoCover
от64 890
Оптовая цена

Тележка лофт Elite

8
New
Фотография товара Тележка лофт Willow от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка лофт Willow, произведённого компанией ChiedoCover
от20 290
Оптовая цена

Тележка лофт Willow

15

Товар в корзине

Тележка из дерева сервировочная Wood
Тележка из дерева сервировочная Wood
39 890
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул Борно от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Борно, произведённого компанией ChiedoCover
3 690
Оптовая цена

Стул Борно

35
В наличии 1150 шт.
Хит
Фотография товара Стол Лидер 1, 1200х600, коричневый, серебряный, без отбойников от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200х600, коричневый, серебряный, без отбойников, произведённого компанией ChiedoCover
от3 290

Стол Лидер 1, 1200х600, коричневый, серебряный, без отбойников

15
Фотография товара Стул PONCE Бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул PONCE Бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от17 990
Оптовая цена

Стул PONCE Бежевый

9
В наличии 80 шт.
Хит
Фотография товара Стол Лидер 1, 1200х600, белый, черный, без отбойников от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200х600, белый, черный, без отбойников, произведённого компанией ChiedoCover
от3 290

Стол Лидер 1, 1200х600, белый, черный, без отбойников

7