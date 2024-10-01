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Тележка из МДФ для горничных универсальная с полками, удлиненная из нержавейки - фото 1Тележка из МДФ для горничных универсальная с полками, удлиненная из нержавейки - фото 2

Тележка из МДФ для горничных универсальная с полками, удлиненная из нержавейки

Артикул: CH-022-232
32 оценки
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Характеристики товара

Описание

Тележка для горничных с полками из МДФ и 2-мя мешками на 110л. для сбора грязного белья. Каркас тележки изготовлен из мебельной трубы, покрытой полимерной порошковой краской. Полки изготовлены из МДФ светло или темно-коричневого цветов. Размер полки 70х50см., расстояние между полками 22 см. Верхняя полка имеет борта 10см. для моющих средств. Колеса все поворотные, серая резина не оставляет следов на полу, одно колесо с тормозом. Тележка полностью сварная. Мешок бежевого цвета. Кронштейн для мешка неподъёмный.

Размер55х140х110(В)
объем товара (м3)0.8
вес, кг.40

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1400 мм
  • Ширина550 мм
  • Высота1300 мм
  • Вес55 кг
  • Цветкоричневый, серый

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