Характеристики товара
Описание
Гостиничная тележка используются для одновременного проведения всех работ по обслуживанию номерного фонда в гостиницах, отелях, домах отдыха, санаториях, палат в больничных комплексах, госпиталях. Модель тележки комплектуется тремя сетчатыми полками (500х500 мм), мешком из высокопрочного нейлона 135 л на кронштейне, полкой для пылесоса или ведер.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1050 мм
- Ширина510 мм
- Высота1120 мм
- Вес20 кг
- Короб для белья135 л
- Цветсиний
Параметры упаковки
- Ширина упаковки550 мм
- Высота упаковки350 мм
- Глубина упаковки1150 мм
- Объём упаковки0.22 м3