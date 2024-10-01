от 10 090 ₽

Оптовая цена

Тележка для перевозки и хранения белья Ava

32

от 38 390 ₽

Оптовая цена

Тележка для горничных Лацио

46

от 26 290 ₽

Оптовая цена

Тележка из МДФ для горничных универсальная с полками, удлиненная из нержавейки

32

от 22 690 ₽ 9

24 690 ₽ Оптовая цена

Тележка из МДФ для напитков, каркас из нержавейки

35

от 11 290 ₽

Оптовая цена

Тележка для сбора грязного белья Scarlett

36

от 32 290 ₽

Оптовая цена

Тележка Мона для горничных универсальная с полками из МДФ

13

от 29 390 ₽

Оптовая цена

Тележка Мона для горничных универсальная с полками из МДФ, каркас из нержавейки

11

от 12 890 ₽

Оптовая цена

Тележка Alexandria для сбора грязного белья и усиленными колесами

15

17 890 ₽

Оптовая цена

Тележка Roy

14

от 46 590 ₽

Оптовая цена

Тележка-стеллаж для прачечной из нержавейки с полкой Cooper