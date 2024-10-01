Характеристики товара
Описание
Тележка для белья на 360л. Корпус нержавеющая сталь. Грузоподъемность 150кг. Мешок из водонепроницаемой ткани. Крепление на липучках, заклепках и стропах. Колеса все поворотные, серая резина не оставляет следов на полу, одно колесо с тормозом. Тележка полностью сварная.
Загрузочная масса сухого белья, кг 30
Объем, л 360
Максимальная грузоподъемность, кг 100
Масса, кг, не более 20
Габаритные размеры (в упаковке), мм
длина 920
ширина 660
высота 800
Размер 66х90х90(В)
объем товара (м3) 0.55
вес, кг 20
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина900 мм
- Ширина660 мм
- Высота900 мм
- Вес20 кг
- Допустимая нагрузка150 кг
- Цветсиний