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Тележка Sharm el-Maya для сбора грязного белья - фото 1Тележка Sharm el-Maya для сбора грязного белья - фото 2

Тележка Sharm el-Maya для сбора грязного белья

Артикул: CH-066-997
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Тележка для сбора грязного белья с двумя мешками на 120л. Тележка изготовлена из металлической мебельной трубы с полимерным покрытием. Колеса все поворотные, серая резина не оставляет следов на полу, одно колесо с тормозом. Тележка полностью сварная.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1000 мм
  • Ширина550 мм
  • Высота950 мм
  • Вес22 кг
  • Максимальная нагрузка80 кг
  • Короб для белья240 л

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки550 мм
  • Высота упаковки950 мм
  • Объём упаковки0.55 м3

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