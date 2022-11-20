Характеристики товара
Описание
Новая модель прекрасно впишется в интерьер кафе, барной зоны, кофейни и ресторана (направление «HoReCa»).Элегантная стёганая спинка и тонкие линии стула придают особое настроение, а достаточно глубокая посадка и мягкие подлокотники обеспечивают комфорт.Состав стула:
- Сиденье со спинкой: Металлокаркас с наполнением высококачественным пенополиуретаном различной толщины и обтянут тканью или искусственной экокожей.
- Основание – четыре отдельные ножки, изготовленные из прочной стальной трубы Ø32 мм с утонением.
Основные характеристики
- Высота845 мм
- Высота до сиденья490 мм
- Высота спинки430 мм
- Ширина570 мм
- Глубина590 мм
- Ширина сиденья420 мм
- Глубина сиденья430 мм
- Вес6,85 кг
- Материал каркасаметалл
- Обивкакожзам/ткань
- Максимальная нагрузка100 кг