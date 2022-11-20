Характеристики товара
Описание
Уличный газовый обогреватель, который предлагает наш интернет-магазин – это еще одна компактная и функциональная модель из высококачественной стали, покрытой порошковым напылением цвета бронза. Разработан прибор в Швеции. Качеством сборки с использованием современного оборудования и передовых технологий обусловлена высокая производительность обогревателя, на который производитель дает трехлетнюю гарантию.
Мощность 5-13 кВт
S обогрева 25-30 м2
Тип поджига Механический пьезоподжиг
Тип топлива Пропан-бутан
Время работы на макисмальной мощности 15 часов
Основные характеристики
- Высота225 мм
- Диаметр82 мм
- Материалметалл
- Цветсерый, серебряный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки45 мм
- Высота упаковки90 мм
- Глубина упаковки45 мм
- Вес упаковки20 кг