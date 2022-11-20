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Уличный газовый обогреватель Fragoo, Steel

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Уличный газовый обогреватель Fragoo, Black

Характеристики товара

Описание

Уличный газовый обогреватель, который предлагает наш интернет-магазин – это еще одна компактная и функциональная модель из высококачественной стали, покрытой порошковым напылением цвета бронза. Разработан прибор в Швеции. Качеством сборки с использованием современного оборудования и передовых технологий обусловлена высокая производительность обогревателя, на который производитель дает трехлетнюю гарантию.

Мощность 5-13 кВт

S обогрева 25-30 м2

Тип поджига Механический пьезоподжиг

Тип топлива Пропан-бутан

Время работы на макисмальной мощности 15 часов

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Основные характеристики

  • Высота225 мм
  • Диаметр82 мм
  • Материалметалл
  • Цветсерый, серебряный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки45 мм
  • Высота упаковки90 мм
  • Глубина упаковки45 мм
  • Вес упаковки20 кг

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