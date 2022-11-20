Характеристики товара
Описание
Это прибор нового поколения и наиболее совершенный в линейке ламповых аналогов. КПД устройства приближен к 95%. Несмотря на зависимость от электричества, обогреватель экономичен, что обусловлено высокой теплопроводностью карбонового элемента. Для обеспечения определенной температуры карбоновому подвесному агрегату потребуется электроэнергии в два раза меньше, чем традиционному электрообогревателю. Уникальные свойства карбоновой нити определяют длительный эксплуатационный ресурс прибора (не менее 10 лет).
Основные характеристики
- Высота90 мм
- Длина900 мм
- Глубина100 мм
- Материалметалл
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки1000 мм
- Высота упаковки160 мм
- Глубина упаковки175 мм
- Объём упаковки0.03 м3
- Вес упаковки4.40 кг