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Электрический подвесной обогреватель Арамо, Steel - фото 1Электрический подвесной обогреватель Арамо, Steel - фото 2Электрический подвесной обогреватель Арамо, Steel - фото 3Электрический подвесной обогреватель Арамо, Steel - фото 4Электрический подвесной обогреватель Арамо, Steel - фото 5Электрический подвесной обогреватель Арамо, Steel - фото 6Электрический подвесной обогреватель Арамо, Steel - фото 7

Электрический подвесной обогреватель Арамо, Steel

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Характеристики товара

Описание

Это прибор нового поколения и наиболее совершенный в линейке ламповых аналогов. КПД устройства приближен к 95%. Несмотря на зависимость от электричества, обогреватель экономичен, что обусловлено высокой теплопроводностью карбонового элемента. Для обеспечения определенной температуры карбоновому подвесному агрегату потребуется электроэнергии в два раза меньше, чем традиционному электрообогревателю. Уникальные свойства карбоновой нити определяют длительный эксплуатационный ресурс прибора (не менее 10 лет).

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Основные характеристики

  • Высота90 мм
  • Длина900 мм
  • Глубина100 мм
  • Материалметалл
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1000 мм
  • Высота упаковки160 мм
  • Глубина упаковки175 мм
  • Объём упаковки0.03 м3
  • Вес упаковки4.40 кг

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