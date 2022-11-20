Товар в корзине. Перейти
Стул Алексис велюр винный - фото 1Стул Алексис велюр винный - фото 2Стул Алексис велюр винный - фото 3Стул Алексис велюр винный - фото 4Стул Алексис велюр винный - фото 5

Стул Алексис велюр винный

7 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Oliver Square велюр черный
Стул Oliver Square велюр черный
Следующий Стул Алексис велюр капучино
Стул Oliver Square велюр черный

Характеристики товара

Описание

Стильный кухонный стул с оригинальной формой спинки, высокой поддержкой и подлокотниками. В качестве обивки используется мягкий велюр – приятный на ощупь износостойкий, гигроскопичный материал. Металлический каркас в черном цвете огибает спинку и выступает аккуратным акцентом модели. Широкое сиденье обеспечивает удобную посадку и уют.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота935 мм
  • Высота до сиденья475 мм
  • Ширина600 мм
  • Глубина450 мм
  • Ширина сиденья490 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Вес6.9 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Обивкавелюр
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветбордовый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки980 мм
  • Высота упаковки600 мм
  • Глубина упаковки570 мм
  • Объём упаковки0.34 м3
  • Вес упаковки15.18 кг

Похожие товары

Стул Алексис велюр капучиноНастоящее фото товара Стул Алексис велюр капучино, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена
7

Стул Алексис велюр капучино

В наличии 43 шт.
Стул Одди велюр серыйНастоящее фото товара Стул Одди велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
4 49051
8 990 ₽Оптовая цена
11

Стул Одди велюр серый

В наличии 15 шт.
Стул Осло велюр бежевыйНастоящее фото товара Стул Осло велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
6 49028
8 990 ₽Оптовая цена
13

Стул Осло велюр бежевый

В наличии 29 шт.
Стул Осло велюр капучиноНастоящее фото товара Стул Осло велюр капучино, произведённого компанией ChiedoCover
6 49028
8 990 ₽Оптовая цена
6

Стул Осло велюр капучино

В наличии 53 шт.
Стул Осло велюр пыльно-голубойНастоящее фото товара Стул Осло велюр пыльно-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
6 49028
8 990 ₽Оптовая цена
14

Стул Осло велюр пыльно-голубой

В наличии 14 шт.
Стул Осло велюр серый белые ножкиНастоящее фото товара Стул Осло велюр серый белые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
6 49028
8 990 ₽Оптовая цена
11

Стул Осло велюр серый белые ножки

В наличии 23 шт.
Стул Осло велюр синийНастоящее фото товара Стул Осло велюр синий, произведённого компанией ChiedoCover
6 49028
8 990 ₽Оптовая цена
12

Стул Осло велюр синий

В наличии 7 шт.
Стул Осло велюр черныйНастоящее фото товара Стул Осло велюр черный, произведённого компанией ChiedoCover
6 49028
8 990 ₽Оптовая цена
10

Стул Осло велюр черный

В наличии 4 шт.
Стул Осло, велюр черный, ножки хромированныеНастоящее фото товара Стул Осло, велюр черный, ножки хромированные, произведённого компанией ChiedoCover
5 99034
8 990 ₽Оптовая цена
11

Стул Осло, велюр черный, ножки хромированные

В наличии 40 шт.
Стул Джулиан розовыйНастоящее фото товара Стул Джулиан розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 99028
17 990 ₽Оптовая цена
8

Стул Джулиан розовый

В наличии 48 шт.
Другие товары из разделамебель для кухни
Стул Осло велюр мятныйНастоящее фото товара Стул Осло велюр мятный, произведённого компанией ChiedoCover
6 49028
8 990 ₽Оптовая цена
8

Стул Осло велюр мятный

В наличии 14 шт.
Стул Дублин винныйНастоящее фото товара Стул Дублин винный, произведённого компанией ChiedoCover
4 950
Оптовая цена
10

Стул Дублин винный

В наличии 377 шт.
Стул Дублин золотая осинаНастоящее фото товара Стул Дублин золотая осина, произведённого компанией ChiedoCover
4 950
Оптовая цена
6

Стул Дублин золотая осина

В наличии 84 шт.
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стеклоНастоящее фото товара Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло, произведённого компанией ChiedoCover
43 300
Оптовая цена
10

Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло

В наличии 29 шт.
Стол Alta 140, серо-белый мрамор/ белое глазурованное стеклоНастоящее фото товара Стол Alta 140, серо-белый мрамор/ белое глазурованное стекло, произведённого компанией ChiedoCover
45 850
Оптовая цена
5

Стол Alta 140, серо-белый мрамор/ белое глазурованное стекло

В наличии 47 шт.
С этим товаром покупают
Стул Кьявари Серебро, деревянныйНастоящее фото товара Стул Кьявари Серебро, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 0904
5 290 ₽
10

Стул Кьявари Серебро, деревянный

Стул Наполеон Черный, деревянныйНастоящее фото товара Стул Наполеон Черный, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
4 7905
4 990 ₽Оптовая цена
80Хит

Стул Наполеон Черный, деревянный

Стул Азия 25мм с каретной стяжкой, бронза, кожзам синийНастоящее фото товара Стул Азия 25мм с каретной стяжкой, бронза, кожзам синий, произведённого компанией ChiedoCover
от2 49034
3 720 ₽
11

Стул Азия 25мм с каретной стяжкой, бронза, кожзам синий

Настоящее фото товара Стул КАБРИОЛЬ 14, произведённого компанией ChiedoCover
9 190
Оптовая цена
5

Стул КАБРИОЛЬ 14

Настоящее фото товара Стул Текс, синий, произведённого компанией ChiedoCover
3 890
Оптовая цена
5

Стул Текс, синий

Стул William, ромб, бархат серыйНастоящее фото товара Стул William, ромб, бархат серый, произведённого компанией ChiedoCover
11 390
Оптовая цена
12

Стул William, ромб, бархат серый

Стул Ostin, жаккард Труссарди 01, красное дерево Настоящее фото товара Стул Ostin, жаккард Труссарди 01, красное дерево , произведённого компанией ChiedoCover
от6 390
5

Стул Ostin, жаккард Труссарди 01, красное дерево