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Настоящее фото товара Стул Алексис велюр винный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Алексис велюр винный
26 оценок
7 590
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Стул Алексис велюр винный

Артикул: CH-031-861
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина560 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота820 мм
  • Ширина сиденья490 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул Алексис велюр винный ножки металл черные

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина560 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота820 мм
  • Ширина сиденья490 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Высота до сиденья475 мм
  • Вес6.9 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбордовый
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки980 мм
  • Высота упаковки600 мм
  • Глубина упаковки570 мм
  • Вес упаковки15.18 кг
  • Объём упаковки0.34 м3
  • Габариты упаковки для логистики990
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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