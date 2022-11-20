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Электрический напольный обогреватель Конкорд, Алюминий - фото 1Электрический напольный обогреватель Конкорд, Алюминий - фото 2Электрический напольный обогреватель Конкорд, Алюминий - фото 3Электрический напольный обогреватель Конкорд, Алюминий - фото 4Электрический напольный обогреватель Конкорд, Алюминий - фото 5

Электрический напольный обогреватель Конкорд, Алюминий

13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Элегантный уличный инфракрасный обогреватель создает идеальное сочетание комфорта и уюта на открытом воздухе, террасе, балконе, при обслуживании официальных мероприятий и в профессиональной деятельности.
Прочный металлический корпус, устойчив к атмосферным воздействиям и долговечен. Запатентованные нагревательные элементы из углеродного волокна производят тепло энергосберегающим способом, благодаря которому расходы на обогрев находятся на низком уровне. С помощью встроенного датчика движения, Вы можете еще более экономно использовать электроэнергию, не отапливая пустое помещение без необходимости. Все эти качества делают уличный инфракрасный электрический обогреватель одним из самых эффективных, экологически безопасных и стильных приборов для обогрева на открытом воздухе и в помещении.

Мощность, кВт 2,5

Ступени мощности, кВт 0,8/1,7/2,5

S обогрева, м² 8

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Основные характеристики

  • Высота315 мм
  • Длина1350 мм
  • Глубина415 мм
  • Материалметалл
  • Цветсерый, черный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1400 мм
  • Высота упаковки450 мм
  • Глубина упаковки360 мм
  • Объём упаковки0.23 м3
  • Вес упаковки16.80 кг

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