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Настенный светильник V4020-4W Krona

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Характеристики товара

Описание

Оригинальный настенный светильник Krona станет идеальным световым акцентом в любом современном интерьере. Сферичные плафоны из матового стека мягко рассеивают свет. Металлический каркас с закруглёнными углами дополняет форму всей композиции. Бра надёжно крепится к стене с помощью 4-х крепежных планок, высота всей конструкции составляет 72 см. В качестве основного источника света используются лампы с цоколем G9.

  • Площадь освещения 6 м2
  • Степень защиты IP 20
  • Количество ламп 4
  • Тип цоколя G9
  • Мощность лампы 30 Вт.
  • Общая мощность светильника 120 Вт.
  • Напряжение 220V-240V V
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Основные характеристики

  • Высота720 мм
  • Ширина235 мм
  • Материалметалл, стекло
  • Цветбелый, бронза

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