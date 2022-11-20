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Электрический напольный обогреватель Берн, пепельный - фото 1Электрический напольный обогреватель Берн, пепельный - фото 2Электрический напольный обогреватель Берн, пепельный - фото 3Электрический напольный обогреватель Берн, пепельный - фото 4Электрический напольный обогреватель Берн, пепельный - фото 5Электрический напольный обогреватель Берн, пепельный - фото 6

Электрический напольный обогреватель Берн, пепельный

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Характеристики товара

Описание

Элегантный уличный инфракрасный обогреватель создает идеальное сочетание комфорта и уюта на открытом воздухе, террасе, балконе, при обслуживании официальных мероприятий и в профессиональной деятельности.
Прочный металлический корпус, устойчив к атмосферным воздействиям и долговечен. Запатентованные нагревательные элементы из углеродного волокна производят тепло энергосберегающим способом, благодаря которому расходы на обогрев находятся на низком уровне. С помощью встроенного датчика движения, Вы можете еще более экономно использовать электроэнергию, не отапливая пустое помещение без необходимости. Все эти качества делают уличный инфракрасный электрический обогреватель одним из самых эффективных, экологически безопасных и стильных приборов для обогрева на открытом воздухе и в помещении.

Мощность, кВт 3

Ступени мощности, кВт 1,5/1,5

S обогрева, м² 15

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Основные характеристики

  • Высота1900 мм
  • Диаметр500 мм
  • Материалметалл
  • Цветсерый, черный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1970 мм
  • Высота упаковки295 мм
  • Глубина упаковки330 мм
  • Объём упаковки0.19 м3
  • Вес упаковки30.50 кг

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