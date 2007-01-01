Стул офисный Самба М, темно-фиолетовый/белый, каркас - серебро
Стул офисный Самба, серый/белый, каркас - серебро
Стул офисный Самба, бордо/белый, каркас - шампань
Стул офисный Самба, зеленый/белый, каркас - серебро
Стул офисный Самба, светло-голубой/белый, каркас - белый
Стул офисный Самба, серо-бежевый/белый, каркас - шампань, белые подлокотники
Стул офисный Самба, красный/белый, каркас - серебро
Стул офисный Самба, темно-синий/белый, каркас - серебро
Стул офисный Самба, голубой/белый, каркас - серебро
Стул офисный Самба, темно-фиолетовый/белый, каркас - серебро
Стул офисный Самба, синий/белый, каркас - серебро
Стул офисный Самба, сиреневый/белый, каркас - серебро
Стул офисный Самба, лиловый/белый, каркас - серебро
Стул офисный Самба, бордо/белый, каркас - серебро
Стул офисный Самба, розовый/белый, каркас - серебро
Стул офисный Самба, серо-бежевый/белый, каркас - шампань
Стул офисный Самба, синий/белый, каркас - белый
Стул офисный Самба, светло-сиреневый/белый, каркас - белый
Стул офисный Самба, салатовый/белый, каркас - белый
Стул офисный Самба, алый/белый, каркас - шампань
Стул офисный Самба, коричневый/белый, каркас - шампань
Стул офисный Самба, желтый/белый, каркас - серебро
Стул офисный Самба, коричневый/белый, каркас - белый
Стул-кресло офисное Самба, каркас серебро, подлокотники бук морилка венге, обивка кож зам Galaxy Cream и Galaxy Blue
Стул офисный Самба, экокожа Blue, каркас гальваника