Мебель для детского кафе

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Сначала популярные
Настоящее фото товара Стул Eames Мини детский, белый, произведённого компанией ChiedoCover-9%
Новинка
2 290 ₽2 490 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Eames Мини детский, белый
Настоящее фото товара Стул Eames Мини детский, голубой, произведённого компанией ChiedoCover-21%
Новинка
1 990 ₽2 490 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Eames Мини детский, голубой
Настоящее фото товара Стул Хит Детский, произведённого компанией ChiedoCover-40%
Новинка
990 ₽1 640 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Хит Детский
Настоящее фото товара Стул детский Kinder S, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
440 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул детский Kinder S, деревянный
Настоящее фото товара Стул детский Kinder M, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
470 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул детский Kinder M, деревянный
Настоящее фото товара Стул детский Kinder L, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
490 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул детский Kinder L, деревянный
Настоящее фото товара Столик детский Kinder, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
990 ₽
Оптовая цена
4.3
Столик детский Kinder, деревянный
Настоящее фото товара Кресло пластиковое детское Ariel, лайм, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
690 ₽
Оптовая цена
4.9
Кресло пластиковое детское Ariel, лайм
Настоящее фото товара Кресло пластиковое детское Ariel, красное, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
690 ₽
Оптовая цена
4.6
Кресло пластиковое детское Ariel, красное
Гарантия12 месяцев на нашу продукцию
Настоящее фото товара Кресло пластиковое детское Ariel, синее, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
690 ₽
Оптовая цена
4.7
Кресло пластиковое детское Ariel, синее
Настоящее фото товара Кресло пластиковое детское Ariel, фиолетовое, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
690 ₽
Оптовая цена
4.5
Кресло пластиковое детское Ariel, фиолетовое
Настоящее фото товара Стул прозрачный детский Baby Elizabeth, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 690 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул прозрачный детский Baby Elizabeth
Настоящее фото товара Стул пластиковый детский Baby Elizabeth белый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 690 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул пластиковый детский Baby Elizabeth белый
Настоящее фото товара Стул прозрачный детский Baby Elizabeth розовый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 690 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул прозрачный детский Baby Elizabeth розовый
Настоящее фото товара Стул прозрачный детский Baby Elizabeth фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 690 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул прозрачный детский Baby Elizabeth фиолетовый
Настоящее фото товара Стул прозрачный детский Baby Elizabeth красный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 690 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул прозрачный детский Baby Elizabeth красный
Настоящее фото товара Домик игровой Лесная серия, произведённого компанией ChiedoCover
7 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Домик игровой Лесная серия
Настоящее фото товара Домик игровой Лесной светлячок, произведённого компанией ChiedoCover
6 990 ₽
Оптовая цена
5
Домик игровой Лесной светлячок
Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
Настоящее фото товара Домик игровой Лесной детский, произведённого компанией ChiedoCover
7 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Домик игровой Лесной детский
Настоящее фото товара Домик игровой детский садовый, произведённого компанией ChiedoCover
12 790 ₽
Оптовая цена
4.5
Домик игровой детский садовый
Настоящее фото товара Детский игровой домик с забором, произведённого компанией ChiedoCover
13 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Детский игровой домик с забором
Настоящее фото товара Домик игровой детский Малыш, произведённого компанией ChiedoCover
24 390 ₽
Оптовая цена
4.4
Домик игровой детский Малыш
Настоящее фото товара Детское кресло Зайчик, произведённого компанией ChiedoCover
4 150 ₽
Оптовая цена
4.8
Детское кресло Зайчик
Настоящее фото товара Детский пуф Конструктор, произведённого компанией ChiedoCover
1 790 ₽
Оптовая цена
4.6
Детский пуф Конструктор
Настоящее фото товара Стол Campi , произведённого компанией ChiedoCover
10 890 ₽
Оптовая цена
4.3
Стол Campi
Настоящее фото товара Стул Атлас М, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
6 190 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Атлас М
Настоящее фото товара Детский пластиковый стульчик, лайм большой, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
790 ₽
Оптовая цена
4.2
Детский пластиковый стульчик, лайм большой
Доставкаот 2 дней по России и СНГ
Настоящее фото товара Детский пластиковый стульчик, лайм, малый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
290 ₽
Оптовая цена
4.7
Детский пластиковый стульчик, лайм, малый
Настоящее фото товара Детский пластиковый стульчик, белый, малый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
290 ₽
Оптовая цена
4.1
Детский пластиковый стульчик, белый, малый
Настоящее фото товара Стул пластиковый Bloom, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
9 740 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул пластиковый Bloom, бежевый
Настоящее фото товара Кресло Груша, пластик, желтое, произведённого компанией ChiedoCover
72 000 ₽
Оптовая цена
4.5
Кресло Груша, пластик, желтое
Настоящее фото товара Кресло Подушка, пластик, белое, произведённого компанией ChiedoCover
68 000 ₽
Оптовая цена
4.4
Кресло Подушка, пластик, белое
Настоящее фото товара Кресло Неваляшка, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
48 000 ₽
Оптовая цена
4.5
Кресло Неваляшка, пластик
Настоящее фото товара Кресло Energy G, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
96 000 ₽
Оптовая цена
4.2
Кресло Energy G, пластик
Настоящее фото товара Детский растущий стул Naked, произведённого компанией ChiedoCover
5 490 ₽
Оптовая цена
4.4
Детский растущий стул Naked
Настоящее фото товара Стул на металлокаркасе детский, произведённого компанией ChiedoCover
990 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул на металлокаркасе детский
Настоящее фото товара Стол DSW детский белый, произведённого компанией ChiedoCover-15%
Новинка
5 990 ₽6 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Стол DSW детский белый
Настоящее фото товара Пуф Слон с отсеком для хранения французский серый, произведённого компанией ChiedoCover
4 850 ₽
Оптовая цена
4.5
Пуф Слон с отсеком для хранения французский серый
Настоящее фото товара Пуф Мартышка рыжий, произведённого компанией ChiedoCover
5 490 ₽
Оптовая цена
4.3
Пуф Мартышка рыжий
Настоящее фото товара Пуф Мартышка с отсеком для хранения темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
5 250 ₽
Оптовая цена
4.2
Пуф Мартышка с отсеком для хранения темно-серый
Низкие ценыИ скидки каждый день!
Настоящее фото товара Пуф Поросенок розовый, произведённого компанией ChiedoCover
5 250 ₽
Оптовая цена
4.8
Пуф Поросенок розовый
Настоящее фото товара Пуф Поросенок желтый, произведённого компанией ChiedoCover
5 250 ₽
Оптовая цена
4.8
Пуф Поросенок желтый
Настоящее фото товара Пуф Бульдог светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
5 050 ₽
Оптовая цена
5
Пуф Бульдог светло-серый
Настоящее фото товара Детская тарелка Панда, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 490 ₽
Оптовая цена
4.4
Детская тарелка Панда

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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