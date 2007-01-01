Мебель для бильярдной

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Сначала популярные
Настоящее фото товара Стул барный Tolix Style, цвет по RAL, произведённого компанией ChiedoCover
4 290 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул барный Tolix Style, цвет по RAL
Настоящее фото товара Стул Tolix Wood Черный патина золото, произведённого компанией ChiedoCover
5 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Tolix Wood Черный патина золото
Настоящее фото товара Стол Ария, белая столешница, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
16 700 ₽
Оптовая цена
4.2
Стол Ария, белая столешница, черный каркас
Настоящее фото товара Стол Ария, белая столешница, золотой каркас, произведённого компанией ChiedoCover
16 500 ₽
Оптовая цена
4.5
Стол Ария, белая столешница, золотой каркас
Настоящее фото товара Стол Дерби, произведённого компанией ChiedoCover
18 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Стол Дерби
Настоящее фото товара Стол Монмут, произведённого компанией ChiedoCover
12 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Стол Монмут
Настоящее фото товара Банкетка Арт Деко, вельвет черный, золото, произведённого компанией ChiedoCover-19%
Новинка
34 990 ₽42 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Банкетка Арт Деко, вельвет черный, золото
Настоящее фото товара Банкетка Бруклин, вельвет синий, серебро, произведённого компанией ChiedoCover-20%
Новинка
24 990 ₽30 990 ₽
Оптовая цена
5
Банкетка Бруклин, вельвет синий, серебро
Настоящее фото товара Банкетка Бруклин, вельвет бежевый, золото, произведённого компанией ChiedoCover-22%
Новинка
29 990 ₽37 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Банкетка Бруклин, вельвет бежевый, золото
Гарантия12 месяцев на нашу продукцию
Настоящее фото товара Стул Лофт-8, произведённого компанией ChiedoCover-15%
4 000 ₽4 690 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Лофт-8
Настоящее фото товара Диван классический, произведённого компанией ChiedoCover-11%
8 890 ₽9 890 ₽
Оптовая цена
5
Диван классический
Настоящее фото товара Кресло Байрон, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
11 090 ₽
Оптовая цена
4.6
Кресло Байрон
Настоящее фото товара Кресло Нео, произведённого компанией ChiedoCover
9 461 ₽
Оптовая цена
4.8
Кресло Нео
Настоящее фото товара Кресло Ричи, произведённого компанией ChiedoCover
9 970 ₽
Оптовая цена
4.8
Кресло Ричи
Настоящее фото товара Диван Честер, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
37 800 ₽
Оптовая цена
4.5
Диван Честер
Настоящее фото товара Диван Ричард, произведённого компанией ChiedoCover
56 500 ₽
Оптовая цена
4.1
Диван Ричард
Настоящее фото товара Диван Кельн, произведённого компанией ChiedoCover
9 900 ₽
Оптовая цена
4.1
Диван Кельн
Настоящее фото товара Банкетка Арт Деко, вельвет бежевый, золото, произведённого компанией ChiedoCover-19%
Новинка
34 990 ₽42 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Банкетка Арт Деко, вельвет бежевый, золото
Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
Настоящее фото товара Chester диван лавсит, произведённого компанией ChiedoCover
112 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Chester диван лавсит
Настоящее фото товара Chester кресло, произведённого компанией ChiedoCover
78 390 ₽
Оптовая цена
4.2
Chester кресло
Настоящее фото товара Стеновые панели, ясень, цвет орех, произведённого компанией ChiedoCover
190 ₽
Оптовая цена
4.6
Стеновые панели, ясень, цвет орех
Настоящее фото товара Стеновая панель Шалле, береза, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
720 ₽
Оптовая цена
4.6
Стеновая панель Шалле, береза
Настоящее фото товара Стеновая панель Викинг, состаренная береза, произведённого компанией ChiedoCover
990 ₽
Оптовая цена
5
Стеновая панель Викинг, состаренная береза
Настоящее фото товара Стеновая панель Геометрик, ясень, произведённого компанией ChiedoCover
990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стеновая панель Геометрик, ясень
Настоящее фото товара Стеновая панель Геометрик, забрано, произведённого компанией ChiedoCover
2 090 ₽
Оптовая цена
4.2
Стеновая панель Геометрик, забрано
Настоящее фото товара Стеновая панель Колотая, береза, произведённого компанией ChiedoCover
690 ₽
Оптовая цена
4.3
Стеновая панель Колотая, береза
Настоящее фото товара Стеновая панель Колотая, сапели, произведённого компанией ChiedoCover
1 390 ₽
Оптовая цена
4.3
Стеновая панель Колотая, сапели
Доставкаот 2 дней по России и СНГ
Настоящее фото товара Стеновая панель Эксклюзив, береза, произведённого компанией ChiedoCover
490 ₽
Оптовая цена
4.4
Стеновая панель Эксклюзив, береза
Настоящее фото товара Стеновая панель Эксклюзив, сапели, произведённого компанией ChiedoCover
1 190 ₽
Оптовая цена
4.3
Стеновая панель Эксклюзив, сапели
Настоящее фото товара Стеновая панель Эксклюзив, тобакко, произведённого компанией ChiedoCover
720 ₽
Оптовая цена
5
Стеновая панель Эксклюзив, тобакко
Настоящее фото товара Стеновая панель Эксклюзив, ясень, произведённого компанией ChiedoCover
690 ₽
Оптовая цена
4.5
Стеновая панель Эксклюзив, ясень
Настоящее фото товара Стеновая панель Эксклюзив, олива, произведённого компанией ChiedoCover
890 ₽
Оптовая цена
4.9
Стеновая панель Эксклюзив, олива
Настоящее фото товара Стеновая панель Эксклюзив, зебрано, сапели, олива, произведённого компанией ChiedoCover
1 190 ₽
Оптовая цена
4.9
Стеновая панель Эксклюзив, зебрано, сапели, олива
Настоящее фото товара Стеновая панель Дублин, дуб, произведённого компанией ChiedoCover
650 ₽
Оптовая цена
4.3
Стеновая панель Дублин, дуб
Настоящее фото товара Стеновая панель Дублин, береза, произведённого компанией ChiedoCover
530 ₽
Оптовая цена
4.6
Стеновая панель Дублин, береза
Настоящее фото товара Стеновая панель Дублин, кернер, береза, произведённого компанией ChiedoCover
530 ₽
Оптовая цена
4.5
Стеновая панель Дублин, кернер, береза
Настоящее фото товара Стеновая панель Экзотик, орех американский, произведённого компанией ChiedoCover
1 290 ₽
Оптовая цена
4.2
Стеновая панель Экзотик, орех американский
Настоящее фото товара Стеновая панель Экзотик, зебрано, произведённого компанией ChiedoCover
1 390 ₽
Оптовая цена
4.7
Стеновая панель Экзотик, зебрано
Настоящее фото товара Стеновая панель Экзотик, дуб, ясень, произведённого компанией ChiedoCover
600 ₽
Оптовая цена
5
Стеновая панель Экзотик, дуб, ясень
Настоящее фото товара Стеновая панель Экзотик, ясень, произведённого компанией ChiedoCover
620 ₽
Оптовая цена
4.1
Стеновая панель Экзотик, ясень
Низкие ценыИ скидки каждый день!
Настоящее фото товара Стеновая панель Экзотик, олива, произведённого компанией ChiedoCover
840 ₽
Оптовая цена
4.4
Стеновая панель Экзотик, олива
Настоящее фото товара Стеновая панель Вулкано, сосна, произведённого компанией ChiedoCover
790 ₽
Оптовая цена
4.7
Стеновая панель Вулкано, сосна
Настоящее фото товара Стеновая панель Вулкано, береза, произведённого компанией ChiedoCover
760 ₽
Оптовая цена
4.4
Стеновая панель Вулкано, береза
Настоящее фото товара Стеновая панель Вулкано, береза тонированная, произведённого компанией ChiedoCover
820 ₽
Оптовая цена
4.8
Стеновая панель Вулкано, береза тонированная

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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