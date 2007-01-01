Мебель для бургерной

Оптовый прайсОтправим ВКонтакте или на почтуПолучить прайс-лист
Получите полный прайс-лист подборки Мебель для бургерной
На почту
Вконтакте

Нажмите на кнопку и разрешите нам отправку сообщений, чтобы мы могли прислать вам ссылку на скачивание

Получить в сообщении ВК
Сначала популярные
Настоящее фото товара Стол Лофт-1, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
8 790 ₽
Оптовая цена
4.6
Стол Лофт-1
Настоящее фото товара Стол Лофт-2, произведённого компанией ChiedoCover-14%
Хит
7 990 ₽9 190 ₽
Оптовая цена
4.3
Стол Лофт-2
Настоящее фото товара Стол Лофт-3, произведённого компанией ChiedoCover
9 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Стол Лофт-3
Настоящее фото товара Стол Лофт-4, произведённого компанией ChiedoCover-31%
НовинкаХит
8 390 ₽11 990 ₽
Оптовая цена
3.9
Стол Лофт-4
Настоящее фото товара Стол Лофт-5, произведённого компанией ChiedoCover-30%
9 190 ₽12 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Стол Лофт-5
Настоящее фото товара Стол Лофт-6, произведённого компанией ChiedoCover-17%
8 390 ₽9 990 ₽
Оптовая цена
5
Стол Лофт-6
Настоящее фото товара Стол Лофт-7, произведённого компанией ChiedoCover-12%
12 390 ₽13 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стол Лофт-7
Настоящее фото товара Стол Лофт-8, произведённого компанией ChiedoCover
13 900 ₽
Оптовая цена
4.8
Стол Лофт-8
Настоящее фото товара Стул Лофт-1, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
3 190 ₽
Оптовая цена
5
Стул Лофт-1
Гарантия12 месяцев на нашу продукцию
Настоящее фото товара Стул Лофт-2, произведённого компанией ChiedoCover
3 190 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Лофт-2
Настоящее фото товара Стул Лофт-3, произведённого компанией ChiedoCover
3 790 ₽
Оптовая цена
5
Стул Лофт-3
Настоящее фото товара Стул Лофт-4, произведённого компанией ChiedoCover
3 190 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Лофт-4
Настоящее фото товара Стул Лофт-5, произведённого компанией ChiedoCover-10%
НовинкаХит
3 900 ₽4 290 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Лофт-5
Настоящее фото товара Стул Лофт-6, произведённого компанией ChiedoCover
3 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Лофт-6
Настоящее фото товара Стул Лофт-7, произведённого компанией ChiedoCover
4 690 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Лофт-7
Настоящее фото товара Стул Лофт-8, произведённого компанией ChiedoCover-15%
4 000 ₽4 690 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Лофт-8
Настоящее фото товара Диван лофт Фирст, произведённого компанией ChiedoCover
18 490 ₽
Оптовая цена
4.6
Диван лофт Фирст
Настоящее фото товара Диван лофт Нью-Йорк, произведённого компанией ChiedoCover
22 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Диван лофт Нью-Йорк
Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
Настоящее фото товара Диван лофт Форвард, произведённого компанией ChiedoCover
15 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Диван лофт Форвард
Настоящее фото товара Стул Tolix Белый глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Tolix Белый глянцевый
Настоящее фото товара Стул Tolix Черный глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Tolix Черный глянцевый
Настоящее фото товара Стул Tolix Черный патина золото, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Tolix Черный патина золото
Настоящее фото товара Стул Tolix Серебристый матовый, произведённого компанией ChiedoCover
3 990 ₽3 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Tolix Серебристый матовый
Настоящее фото товара Стул Tolix Желтый глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
3 990 ₽3 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Tolix Желтый глянцевый
Настоящее фото товара Стул Tolix с подлокотниками белый глянцевый + светлое дерево, произведённого компанией ChiedoCover
6 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Tolix с подлокотниками белый глянцевый + светлое дерево
Настоящее фото товара Стул Tolix барный голубой матовый, произведённого компанией ChiedoCover-21%
3 990 ₽4 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Tolix барный голубой матовый
Настоящее фото товара Стул Tolix Soft черный матовый, произведённого компанией ChiedoCover
5 490 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Tolix Soft черный матовый
Доставкаот 2 дней по России и СНГ
Настоящее фото товара Стул Tolix барный серебристый матовый, произведённого компанией ChiedoCover-21%
3 990 ₽4 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Tolix барный серебристый матовый
Настоящее фото товара Стул Tolix Wood со спинкой полубарный Черный глянцевый , произведённого компанией ChiedoCover
5 990 ₽5 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Tolix Wood со спинкой полубарный Черный глянцевый
Настоящее фото товара Стул Tolix Салатовый глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
3 990 ₽3 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Tolix Салатовый глянцевый
Настоящее фото товара Стул Tolix Soft Серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
5 490 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Tolix Soft Серебристый
Настоящее фото товара Стул Tolix Wood со спинкой полубарный Белый , произведённого компанией ChiedoCover
5 990 ₽5 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Tolix Wood со спинкой полубарный Белый
Настоящее фото товара Стул Tolix барный Белый глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover-21%
3 990 ₽4 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Tolix барный Белый глянцевый
Настоящее фото товара Стул Tolix барный Черный глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover-21%
3 990 ₽4 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Tolix барный Черный глянцевый
Настоящее фото товара Стул Tolix барный Желтый глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover-21%
3 990 ₽4 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Tolix барный Желтый глянцевый
Настоящее фото товара Стул Tolix барный Аквамарин, произведённого компанией ChiedoCover-21%
3 990 ₽4 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Tolix барный Аквамарин
Настоящее фото товара Табурет Лофт-12 Н барный с подножкой, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 290 ₽
Оптовая цена
4.8
Табурет Лофт-12 Н барный с подножкой
Настоящее фото товара Табурет Лофт-12 М барный с подножкой, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 290 ₽
Оптовая цена
4.8
Табурет Лофт-12 М барный с подножкой
Настоящее фото товара Барный стул Даллас белый, произведённого компанией ChiedoCover
6 500 ₽
Оптовая цена
4.6
Барный стул Даллас белый
Настоящее фото товара Табурет барный Tolix Style, цвет по RAL, произведённого компанией ChiedoCover
4 150 ₽
Оптовая цена
4.6
Табурет барный Tolix Style, цвет по RAL
Низкие ценыИ скидки каждый день!
Настоящее фото товара Стул барный Tolix Style, цвет по RAL, произведённого компанией ChiedoCover
4 290 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул барный Tolix Style, цвет по RAL
Настоящее фото товара Стул Элис полубарный темно-синий, произведённого компанией ChiedoCover-17%
14 990 ₽17 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Элис полубарный темно-синий
Настоящее фото товара Стул полубарный Дейзи зеленый, произведённого компанией ChiedoCover-28%
12 990 ₽17 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул полубарный Дейзи зеленый
Настоящее фото товара Стул барный Орион черный, произведённого компанией ChiedoCover-15%
Новинка
5 990 ₽6 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул барный Орион черный

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

Есть другие вопросы?

Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь
с политикой конфиденциальности

Отзывы о продукции ChiedoCover

Все отзывы

Нас рекомендуют