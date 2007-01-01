Мебель для антикафе

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Сначала популярные
Настоящее фото товара Стол Молли Дуб, произведённого компанией ChiedoCover
10 200 ₽
Оптовая цена
4.1
Стол Молли Дуб
Настоящее фото товара Диван угловой Бостон, произведённого компанией ChiedoCover
15 590 ₽
Оптовая цена
4.3
Диван угловой Бостон
Настоящее фото товара Диван c каретной стяжкой, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
20 590 ₽
Оптовая цена
4.1
Диван c каретной стяжкой
Настоящее фото товара Стол Молли Венге, произведённого компанией ChiedoCover
9 490 ₽
Оптовая цена
4.8
Стол Молли Венге
Настоящее фото товара Стол Молли Вишня, произведённого компанией ChiedoCover
9 490 ₽
Оптовая цена
4.9
Стол Молли Вишня
Настоящее фото товара Стол Сарагоса темный длинный, произведённого компанией ChiedoCover
6 490 ₽
Оптовая цена
4.2
Стол Сарагоса темный длинный
Настоящее фото товара Стол Сарагоса темный квадрат, произведённого компанией ChiedoCover
5 190 ₽
Оптовая цена
4.3
Стол Сарагоса темный квадрат
Настоящее фото товара Стол Сарагоса светлый длинный, произведённого компанией ChiedoCover
6 490 ₽
Оптовая цена
4.4
Стол Сарагоса светлый длинный
Настоящее фото товара Стол Сарагоса светлый квадрат, произведённого компанией ChiedoCover
5 190 ₽
Оптовая цена
4.9
Стол Сарагоса светлый квадрат
Гарантия12 месяцев на нашу продукцию
Настоящее фото товара Стол Модена 129 темный, произведённого компанией ChiedoCover
10 390 ₽
Оптовая цена
4.9
Стол Модена 129 темный
Настоящее фото товара Стол Модена 129 черный, произведённого компанией ChiedoCover
10 390 ₽
Оптовая цена
4.4
Стол Модена 129 черный
Настоящее фото товара Стол Порту квадратный, произведённого компанией ChiedoCover
9 190 ₽
Оптовая цена
4.5
Стол Порту квадратный
Настоящее фото товара Стол Frank, произведённого компанией ChiedoCover
13 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стол Frank
Настоящее фото товара Стол Oslo, квадратный, произведённого компанией ChiedoCover
10 990 ₽10 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Стол Oslo, квадратный
Настоящее фото товара Стол Oslo, прямоугольный, произведённого компанией ChiedoCover
13 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Стол Oslo, прямоугольный
Настоящее фото товара Стол Oslo, круглый, произведённого компанией ChiedoCover-19%
8 990 ₽10 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Стол Oslo, круглый
Настоящее фото товара Стул Молли вельвет королевский синий, произведённого компанией ChiedoCover-21%
Новинка
7 990 ₽9 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Молли вельвет королевский синий
Настоящее фото товара Диван Тирон, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
15 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Диван Тирон
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Настоящее фото товара Диван Кент, произведённого компанией ChiedoCover
13 690 ₽
Оптовая цена
4.6
Диван Кент
Настоящее фото товара Диван Облако, произведённого компанией ChiedoCover
19 900 ₽
Оптовая цена
4.9
Диван Облако
Настоящее фото товара Стул Брайан хаки, произведённого компанией ChiedoCover-41%
11 990 ₽19 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Брайан хаки
Настоящее фото товара Стул Бон экокожа, черный, произведённого компанией ChiedoCover-26%
Новинка
4 490 ₽5 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Бон экокожа, черный
Настоящее фото товара Стул Турин маренго, золотые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
10 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Турин маренго, золотые ножки
Настоящее фото товара Стул Турин изумруд, золотые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
10 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Турин изумруд, золотые ножки
Настоящее фото товара Стул Zig Zag желтый, произведённого компанией ChiedoCover-10%
Новинка
4 690 ₽5 190 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Zig Zag желтый
Настоящее фото товара Стул Zig Zag аквамарин, произведённого компанией ChiedoCover-10%
Новинка
4 690 ₽5 190 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Zig Zag аквамарин
Настоящее фото товара Стул-кресло Самба М, белый, произведённого компанией ChiedoCover-36%
Новинка
2 490 ₽3 890 ₽
Оптовая цена
5
Стул-кресло Самба М, белый
Доставкаот 2 дней по России и СНГ
Настоящее фото товара Стол Tulip D80 белый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
12 990 ₽12 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стол Tulip D80 белый
Настоящее фото товара Стол Tulip D90 белый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
14 990 ₽14 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стол Tulip D90 белый
Настоящее фото товара Стул Данвилл прозрачный лак, произведённого компанией ChiedoCover
7 290 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Данвилл прозрачный лак
Настоящее фото товара Стул Дальтон дуб выбеленный, произведённого компанией ChiedoCover
9 090 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Дальтон дуб выбеленный
Настоящее фото товара Стул Далзелл дуб выбеленный, произведённого компанией ChiedoCover
9 090 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Далзелл дуб выбеленный
Настоящее фото товара Стул Далзелл метрополитан, произведённого компанией ChiedoCover
9 090 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Далзелл метрополитан
Настоящее фото товара Стул Данбури метрополитан, произведённого компанией ChiedoCover
6 190 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Данбури метрополитан
Настоящее фото товара Стул Данверс метрополитан, произведённого компанией ChiedoCover
6 590 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Данверс метрополитан
Настоящее фото товара Стул Дартмут ноче рубино, произведённого компанией ChiedoCover
6 490 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Дартмут ноче рубино
Настоящее фото товара Стул Де-Витт дуб кера, хром, произведённого компанией ChiedoCover
4 590 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Де-Витт дуб кера, хром
Настоящее фото товара Стул Де-Мойн дуб кера, произведённого компанией ChiedoCover
8 890 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Де-Мойн дуб кера
Настоящее фото товара Стул Декстер ноче рубино, произведённого компанией ChiedoCover
6 590 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Декстер ноче рубино
Настоящее фото товара Стул Деланко ноче рубино, произведённого компанией ChiedoCover
6 290 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Деланко ноче рубино
Низкие ценыИ скидки каждый день!
Настоящее фото товара Стул Дель-Ри дуб кера, произведённого компанией ChiedoCover
6 290 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Дель-Ри дуб кера
Настоящее фото товара Стул Денвилл дуб юкон, произведённого компанией ChiedoCover
6 290 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Денвилл дуб юкон
Настоящее фото товара Стул Денизли дуб юкон, произведённого компанией ChiedoCover
7 690 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Денизли дуб юкон
Настоящее фото товара Стул Дербент дуб юкон, произведённого компанией ChiedoCover
6 690 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Дербент дуб юкон

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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