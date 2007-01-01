Мебель для винотеки

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Сначала популярные
Настоящее фото товара Стеллаж 08, произведённого компанией ChiedoCover
20 890 ₽
Оптовая цена
4.4
Стеллаж 08
Настоящее фото товара Барная стойка Дезмонд Х белая, произведённого компанией ChiedoCover
8 390 ₽
Оптовая цена
4.2
Барная стойка Дезмонд Х белая
Настоящее фото товара Барная стойка Дезмонд Х дуб, белая, произведённого компанией ChiedoCover
8 390 ₽
Оптовая цена
4.3
Барная стойка Дезмонд Х дуб, белая
Настоящее фото товара Стеллаж 15, произведённого компанией ChiedoCover
36 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Стеллаж 15
Настоящее фото товара Стул Ститч, вельвет темно-бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover-37%
Новинка
6 990 ₽10 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Ститч, вельвет темно-бирюзовый
Настоящее фото товара Стул Ститч, вельвет изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover-37%
Новинка
6 990 ₽10 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Ститч, вельвет изумрудный
Настоящее фото товара Стул Ститч, вельвет королевский синий, произведённого компанией ChiedoCover-37%
Новинка
6 990 ₽10 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Настоящее фото товара Стул Венера, вельвет сине-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover-10%
9 990 ₽10 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Венера, вельвет сине-зеленый
Настоящее фото товара Стул Венера, вельвет серый, произведённого компанией ChiedoCover-10%
9 990 ₽10 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Венера, вельвет серый
Гарантия12 месяцев на нашу продукцию
Настоящее фото товара Стул Венера, вельвет цвет шампань, произведённого компанией ChiedoCover-10%
Новинка
9 990 ₽10 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Венера, вельвет цвет шампань
Настоящее фото товара Стул Венера, микрофибра цвет стальной , произведённого компанией ChiedoCover
7 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Венера, микрофибра цвет стальной
Настоящее фото товара Стул барный Ститч, вельвет королевский синий, произведённого компанией ChiedoCover
14 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул барный Ститч, вельвет королевский синий
Настоящее фото товара Стул барный Ститч, вельвет серый, произведённого компанией ChiedoCover
14 990 ₽14 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул барный Ститч, вельвет серый
Настоящее фото товара Стул Венера диамант вельвет бордовый, произведённого компанией ChiedoCover-24%
Новинка
9 990 ₽12 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Венера диамант вельвет бордовый
Настоящее фото товара Стул Венера диамант вельвет изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover-24%
Новинка
9 990 ₽12 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Венера диамант вельвет изумрудный
Настоящее фото товара Стул Венера диамант вельвет коричневый, произведённого компанией ChiedoCover-24%
Новинка
9 990 ₽12 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Венера диамант вельвет коричневый
Настоящее фото товара Стул Венера диамант вельвет мятный, произведённого компанией ChiedoCover-24%
Новинка
9 990 ₽12 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Венера диамант вельвет мятный
Настоящее фото товара Стул Венера диамант вельвет пыльно-розовый, произведённого компанией ChiedoCover-24%
Новинка
9 990 ₽12 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Венера диамант вельвет пыльно-розовый
Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
Настоящее фото товара Стеллаж 02, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
19 990 ₽
Оптовая цена
5
Стеллаж 02
Настоящее фото товара Стеллаж 05, произведённого компанией ChiedoCover
19 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Стеллаж 05
Настоящее фото товара Стеллаж 20, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 850 ₽
Оптовая цена
4.4
Стеллаж 20
Настоящее фото товара Барная стойка Дезмонд Х черная, произведённого компанией ChiedoCover
8 390 ₽
Оптовая цена
4.6
Барная стойка Дезмонд Х черная
Настоящее фото товара Барная стойка Парсон, белая, произведённого компанией ChiedoCover
8 190 ₽
Оптовая цена
4.2
Барная стойка Парсон, белая
Настоящее фото товара Барная стойка Парсон, черная, произведённого компанией ChiedoCover
8 190 ₽
Оптовая цена
4.1
Барная стойка Парсон, черная
Настоящее фото товара Витрина Классика №2, произведённого компанией ChiedoCover
73 790 ₽
Оптовая цена
4.1
Витрина Классика №2
Настоящее фото товара Витрина Классика №4, произведённого компанией ChiedoCover
78 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Витрина Классика №4
Настоящее фото товара Буфет Хельга №1, произведённого компанией ChiedoCover
140 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Буфет Хельга №1
Доставкаот 2 дней по России и СНГ
Настоящее фото товара Витрина Хельга №1, произведённого компанией ChiedoCover
45 190 ₽
Оптовая цена
4.3
Витрина Хельга №1
Настоящее фото товара Винный шкаф Cold Vine C121-KBT1, произведённого компанией ChiedoCover
125 090 ₽
Оптовая цена
4.9
Винный шкаф Cold Vine C121-KBT1
Настоящее фото товара Винный шкаф Cold Vine C18-KST1, произведённого компанией ChiedoCover
52 390 ₽
Оптовая цена
4.1
Винный шкаф Cold Vine C18-KST1
Настоящее фото товара Винный шкаф Cold Vine C18-TBF1, произведённого компанией ChiedoCover
25 290 ₽
Оптовая цена
4.7
Винный шкаф Cold Vine C18-TBF1
Настоящее фото товара Винный шкаф Cold Vine C21-TBF2, произведённого компанией ChiedoCover
32 190 ₽
Оптовая цена
4.7
Винный шкаф Cold Vine C21-TBF2
Настоящее фото товара Винный шкаф Cold Vine C23-KBT2, произведённого компанией ChiedoCover
64 490 ₽
Оптовая цена
4.3
Винный шкаф Cold Vine C23-KBT2
Настоящее фото товара Винный шкаф Cold Vine C40-KBT2, произведённого компанией ChiedoCover
87 290 ₽
Оптовая цена
4.7
Винный шкаф Cold Vine C40-KBT2
Настоящее фото товара Винный шкаф Cold Vine C40-KST2, произведённого компанией ChiedoCover
97 790 ₽
Оптовая цена
4.5
Винный шкаф Cold Vine C40-KST2
Настоящее фото товара Винный шкаф Cold Vine C44-KST2, произведённого компанией ChiedoCover
76 890 ₽
Оптовая цена
4.9
Винный шкаф Cold Vine C44-KST2
Настоящее фото товара Винный шкаф Cold Vine C7-KST1, произведённого компанией ChiedoCover
32 790 ₽
Оптовая цена
4.7
Винный шкаф Cold Vine C7-KST1
Настоящее фото товара Демонстрационная полка Cold Vine RW-020, произведённого компанией ChiedoCover
7 590 ₽
Оптовая цена
4.6
Демонстрационная полка Cold Vine RW-020
Настоящее фото товара Демонстрационная полка Cold Vine RW-010, произведённого компанией ChiedoCover
7 190 ₽
Оптовая цена
4.1
Демонстрационная полка Cold Vine RW-010
Настоящее фото товара Демонстрационная полка Cold Vine RW-030, произведённого компанией ChiedoCover
7 590 ₽
Оптовая цена
4.7
Демонстрационная полка Cold Vine RW-030
Низкие ценыИ скидки каждый день!
Настоящее фото товара Усиленная полка Cold Vine RW-040, произведённого компанией ChiedoCover
7 590 ₽
Оптовая цена
5
Усиленная полка Cold Vine RW-040
Настоящее фото товара Винный шкаф Cold Vine C7-KBT1, произведённого компанией ChiedoCover
32 190 ₽
Оптовая цена
5
Винный шкаф Cold Vine C7-KBT1
Настоящее фото товара Винный шкаф Cold Vine C12-KBF1, произведённого компанией ChiedoCover
43 590 ₽
Оптовая цена
4.3
Винный шкаф Cold Vine C12-KBF1
Настоящее фото товара Винный шкаф Cold Vine C12-KSF1, произведённого компанией ChiedoCover
47 090 ₽
Оптовая цена
4.3
Винный шкаф Cold Vine C12-KSF1

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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